Mersin'de Zirai Don Alarmı: Erdemli'de Seralarda Sobayla Nöbet

Mersin'de zirai don alarmı: Erdemli'de seralarda soba nöbeti

Mersin'in bazı bölgelerinde gece yarısından itibaren hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesiyle üreticiler, örtü altındaki ürünlerini korumak için önlem aldı. Özellikle domates üretimiyle öne çıkan ilçelerde çiftçiler, sobalar yakarak sabaha kadar nöbet tuttu.

Seralarda sobalarla nöbet

Erdemli ilçesinde, 200 rakımda termometrenin eksi bir dereceyi göstermesi üzerine seralarda yakılan sobaların başında sabaha kadar nöbet tutuldu. Üreticiler, iç mekan sıcaklığını 3 derecenin altına düşürmemek için yoğun çaba gösterdi.

Kış döneminde örtü altı üretim sürüyor

Mersin, Türkiye'nin tarımda önemli merkezlerinden biri olarak kış mevsiminde de örtü altı üretimiyle öne çıkıyor. Sahil ilçelerinde domatesten salatalığa, çilekten muza kadar birçok ürün seralarda yetiştiriliyor. Meteorolojinin soğuk hava ve zirai don uyarısına karşı üreticiler zaman zaman nöbet tutmak zorunda kalıyor.

Üreticiler ve muhtarın açıklamaları

Hatice Çelik durumu şöyle anlattı: "Biz burada şuanda sebzelerimiz üşümesin diye sobalarımızı yakıyoruz. Domateslerimiz zarar görmesin diye sabaha kadar bekliyoruz. Ben evimizin yanındaki seralarımızdaki sobaları yakıyorum. Çocuklarımda Köşkerli civarındaki seraları yakıyor. Böylece birbirimize yardım ediyoruz"

Üçtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Koç ise meteorolojinin uyarısıyla mahallesinde ele ele vererek nöbet tuttuklarını belirtti: "Özellikle meteorolojinin bilgi vermesiyle örtü altı üreticilerimiz sabaha kadar zirai don nöbeti tutuyor. Sobaları yakmadığımız takdirde kalitelerimiz bozuluyor, zarar ediyoruz. Onun için çiftçilerimizle ayaktayız, nöbet tutuyoruz. Seraların ısısını en az 3-4 derecede tutmamız gerekiyor. Vatandaşımızın zirai donla ilgili zarar görmemesi için elimizden gelen desteği veriyoruz, uyarıyoruz kendilerini. Onlarda bilinçli çiftçi oldukları için sobalarını yakıp sabaha kadar nöbet tutuyorlar"

Meteorolojinin uyarısına göre zirai don riski, Perşembe günü sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Üreticiler, hava durumunu yakından takip ederek ürünlerini korumaya devam ediyor.

