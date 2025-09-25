Mersin Erdemli'de Yangında Yarım Kalan Düğün Hayırseverlerle Yeniden Yapıldı

Mersin Erdemli'de yangında yarım kalan düğün hayırseverlerle tamamlandı

Salih ve Şerife Özden çiftinin 27 Ağustos'ta yapılacak düğünü, Koyuncu Mahallesi'ndeki bir depoda çıkan ve evlerine sıçrayan kundaklama sonucu yarım kaldı. Ev ve eşyaları hasar gören çift için esnaf ve hayırsever vatandaşlar ile Büyükşehir ve Erdemli belediyeleri destek verdi.

İmece ruhuyla yeniden düğün

Yürütülen yardım kampanyası kapsamında 22 yaşındaki çift için mahalledeki bir salonda düğün organize edildi. İmece usulü düzenlenen törende genç çift ve yakınları doyasıya eğindi, mutluluklarını vatandaşlarla paylaştı.

Damadın babası Ahmet Özden, gazetecilere yangın nedeniyle düğünü bırakıp eve gittiklerini anlattı. Olaydan sonra ilçe halkının kendilerine yardım eli uzattığını dile getiren Özmen, "Herkesten Allah razı olsun. Gençlerimizin bu mutlu gününün bir daha içlerinde kalmasını istemiyorum. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Salih Özden de sevinçli olduklarını belirterek, "Evimizin yanmasından dolayı düğünümüz yarım kalmıştı. Eş, dost ve sevenlerimiz mutlu olmamız için yardımcı oldu. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu. Gelin Şerife Özden ise düğünün yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Genç çifte düğün salonunu ücretsiz tahsis eden esnaf Mustafa Aydoğdu, "Erdemli esnafı olarak gençlerin mutluluklarının yarım kalmaması için yardımcı olmak istedik. Birlik ve beraberlik içerisinde gençlere yardımcı olup, yarım kalan düğünlerinin yeniden yapılmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

Kundaklama soruşturmasında gelişme

Olay, 28 Ağustos'ta Koyuncu Mahallesi'ndeki plastik kasa deposunda başlayıp yanındaki 2 katlı eve sıçradı; yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, depo sahibi Ahmet Özden'in oğlunun düğünü sırasında meydana gelen yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan Özden'in komşusu A.İ. tutuklandı.