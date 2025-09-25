Mersin Erdemli'de Yangında Yarım Kalan Düğün Hayırseverlerle Yeniden Yapıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde evleri kundaklama sonucu yanan Salih ve Şerife Özden çiftinin yarım kalan düğünü, esnaf ve belediyelerin desteğiyle mahallede yeniden gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 13:03
Mersin Erdemli'de Yangında Yarım Kalan Düğün Hayırseverlerle Yeniden Yapıldı

Mersin Erdemli'de yangında yarım kalan düğün hayırseverlerle tamamlandı

Salih ve Şerife Özden çiftinin 27 Ağustos'ta yapılacak düğünü, Koyuncu Mahallesi'ndeki bir depoda çıkan ve evlerine sıçrayan kundaklama sonucu yarım kaldı. Ev ve eşyaları hasar gören çift için esnaf ve hayırsever vatandaşlar ile Büyükşehir ve Erdemli belediyeleri destek verdi.

İmece ruhuyla yeniden düğün

Yürütülen yardım kampanyası kapsamında 22 yaşındaki çift için mahalledeki bir salonda düğün organize edildi. İmece usulü düzenlenen törende genç çift ve yakınları doyasıya eğindi, mutluluklarını vatandaşlarla paylaştı.

Damadın babası Ahmet Özden, gazetecilere yangın nedeniyle düğünü bırakıp eve gittiklerini anlattı. Olaydan sonra ilçe halkının kendilerine yardım eli uzattığını dile getiren Özmen, "Herkesten Allah razı olsun. Gençlerimizin bu mutlu gününün bir daha içlerinde kalmasını istemiyorum. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Salih Özden de sevinçli olduklarını belirterek, "Evimizin yanmasından dolayı düğünümüz yarım kalmıştı. Eş, dost ve sevenlerimiz mutlu olmamız için yardımcı oldu. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu. Gelin Şerife Özden ise düğünün yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Genç çifte düğün salonunu ücretsiz tahsis eden esnaf Mustafa Aydoğdu, "Erdemli esnafı olarak gençlerin mutluluklarının yarım kalmaması için yardımcı olmak istedik. Birlik ve beraberlik içerisinde gençlere yardımcı olup, yarım kalan düğünlerinin yeniden yapılmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

Kundaklama soruşturmasında gelişme

Olay, 28 Ağustos'ta Koyuncu Mahallesi'ndeki plastik kasa deposunda başlayıp yanındaki 2 katlı eve sıçradı; yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, depo sahibi Ahmet Özden'in oğlunun düğünü sırasında meydana gelen yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan Özden'in komşusu A.İ. tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Neşet Ertaş Kırşehir'de Mezar Başında Anıldı — 13. Yıl
2
Mersin Erdemli'de Yangında Yarım Kalan Düğün Hayırseverlerle Yeniden Yapıldı
3
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş
4
17 Ocak çarşamba günü günlük burç yorumları! Burçlarınız neler söylüyor?
5
Bu Hafta 9 Film Vizyonda: Oflu Hoca 5, Sevince, Gündüz Apollon Gece Athena
6
Bursa'da Zeki Müren'i Anma Gecesi — Yıldırım Bekçi ve Melihat Gülses Sahne Aldı
7
Prof. Sami Şekeroğlu'na Vefa: Altın Koza'da Anma Söyleşisi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim