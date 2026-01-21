Mersinli Yörük Kızı Ayşe Erden Köye Dönüp 5 Yıldır Hayvancılıkla Kültürünü Yaşatıyor

Mersinli Yörük kızı, baba mesleğini sürdürüp kültürünü yaşatıyor

Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Kayrakkeşli Mahallesinde yaşayan 29 yaşındaki üniversite mezunu Ayşe Erden, kent yaşamını bırakıp doğduğu köye döndü. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunu Erden, yaklaşık 5 yıldır aktif olarak hayvancılıkla uğraşıyor ve Yörük kültürünü sosyal medyada tanıtıyor.

Eğitim süreci ve köye dönüş kararı

Erden, eğitim hayatını ve köye dönüşünü şöyle anlattı: "Hayvanları otlatırken üniversiteyi kazandım. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemlerini okudum. Bir yıl hazırlıkla beraber 5 yıl eğitim gördüm. 2020 senesinde pandemiyle birlikte mezun oldum. Şehir hayatının bana göre olmadığına karar verdim."

Formasyon eğitimi alıp öğretmenlik seçeneğini düşündüğünü, ancak staj döneminde şehir yaşamının kendisine uygun olmadığını fark edip tamamen köye döndüğünü sözlerine ekledi: "2021 senesinde formasyon eğitimi aldım... kesinlikle şehirde yapamayacağıma karar verdim ve tamamen köye dönüş yaptım. Şu an 5 senedir ailemle birlikte hayvancılık yapıyoruz."

Günlük tempo: Doğum dönemi yoğunluğu

Günün büyük bölümünü koyun, keçi ve ineklerle geçirdiğini belirten Erden, özellikle doğum dönemlerinin yoğun geçtiğini vurguladı: "Şu an tam hayvanlarımızın doğum sezonu. Sabah saat 07.30 gibi kalkıyoruz, önce annelerin karınlarını doyuruyoruz. Eğer doğum yapanlar varsa onlara ayrı ilgi gösteriyoruz. Sonra yavruları annelerle buluşturup onların karınlarını doyuruyoruz. Şu an havalar çok soğuk. Yavruların aç kalmaması gerekiyor yoksa yavruları kaybedebiliriz."

Erden, "Bütün günümüz hayvanlarla geçiyor, bizde koyun da var, inek de var, keçi de var, hepsiyle ilgileniyoruz" diye konuştu.

Sosyal medya ile Yörük kültürünü yaşatıyor

Hayvancılığı tercih etme nedenini aile geleneğine bağlayan Erden, "Zaten baba mesleğiydi. Ben bayrağı devralan çocuğum. Biz Yörük’üz, genimizde var" dedi. Uzun süredir sosyal medyada içerik ürettiğini belirten Erden, arkadaşının önerisiyle paylaşımlarını artırdığını anlattı: "5 senedir sosyal medyada içerik üretiyorum. Hem kendi hayatımı aktarıyorum hem de Yörük kültürünü anlatmaya çalışıyorum. Hollanda’dan gelen misafirlerimiz bile var. Sadece yavruları sevmek veya çadır hayatını görmek için yaylaya geliyorlar."

Aile desteği ve gelecek hedefleri

Köye dönüşündeki en büyük motivasyonun babasının manevi desteği olduğunu söyleyen Erden, babası Müslüm Erdenin kendisine önemli bir destek verdiğini aktardı: "Babam da şehirde hayat kurma seçeneği varken köyü tercih etmişti. 'Nerede mutluysan orada hayatını devam ettir' dedi. Babamın kemikleşmiş bir müşteri kadrosu vardı, kurbanlık, peynir, süt. Biz de bu işi büyüterek daha fazla kitleye hizmet veriyoruz."

Sosyal medyada başlangıçta eleştiriler aldığını, zamanla eleştirilerin yerini destek mesajlarının aldığını belirten Erden, "İlk başlarda 'o kadar okumuşsun neden köye döndün' diye tepkiler vardı. Ama sonra benim gerçekten burada yaşamak istediğimi görünce destek oldular" dedi.

Gelecek planlarına ilişkin Erden, "En büyük hayalim ekolojik bir çiftlik kurmak, insanlar gelsin, bu hayatı deneyimlesin, bir çocuk bir doğuma şahit olsun istiyorum" diye konuştu.

Babanın görüşü

Baba Müslüm Erden, kızlarının eğitim almasının aile için öncelik olduğunu aktararak, "Ben çocuklarıma 'biz köyde kaldık, imkanlarımız yoktu, okuyamadık. Sizi okutalım' diye elimizden geldiği kadar uğraştık, okuttuk. Üniversiteyi bitirdi. Kızım daha mesleğe başladığı zamanlarda 'baba ben bu mesleği yapamayacağım, köyde hayvancılık yapacağım' dedi. Hayatta insan sevdiği işi yaparsa başarılı olur. 'Sevmediğin bir işle uğraşma. Zevk aldığın, hoşuna giden işi yapacaksın ki hayatta başarılı olabilesin' dedim. O da okulunu bitirdikten sonra geri köye döndü. Şimdi bana yardımcı oluyor, kendi işini kendi yapıyor. Memnunuz, birbirimizi seviyoruz. O da benim gibi doğayı seviyor. Sevdiği için de inşallah ileride daha da başarılı olacağına inanıyorum'" şeklinde konuştu.

