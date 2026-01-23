MESKİ Değirmendere'de Altyapıyı Yeniledi: 2 bin 400 metre Su Hattı, 1200 Ton Asfalt

MESKİ Değirmendere'de Altyapıyı Yeniledi

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, tüm ilçelerde sürdürdüğü altyapı yatırımlarının yanı sıra asfalt kaplama çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

MESKİ, Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi’nin 2 bin 400 metre içme suyu hattını yenileyerek mahallenin altyapısını güçlendirdi. Yapılan altyapı çalışmaları sonrası tahrip olan yollar, kısa sürede yeniden düzenlenerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1200 ton asfalt ve 2 bin 500 metrekare parke uygulaması gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla Değirmendere Mahallesi’nin hem altyapısı hem de üstyapısı yenilenmiş oldu.

MESKİ’de kontrol mühendisi olarak görev yapan Fatma Atmaca şu ifadeleri kullandı: "Altyapı çalışmaları sonucu tahrip olan yolları kısa sürede sıcak asfaltla kaplayarak daha güvenli ve rahat bir ulaşım ağı oluşturmaktayız. Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi’nde 1200 ton asfalt ve 2 bin 500 metrekare parke çalışmalarımız tamamlanmış olup, çalışmalarımıza aralıksız, memnuniyetle devam etmekteyiz".

Yetkililer, benzer çalışmaların diğer mahallelerde de planlandığı ve altyapı ile üstyapı iyileştirmelerinin sürdürüleceğini bildirdi.

