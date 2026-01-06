Mesudiye Köprüsü Ulaşıma Gün Sayıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Karapürçek Mesudiye'de inşa ettiği köprüde ince işçilik aşamasına geçildi; yaya yolu, kazık ve prefabrik kiriş çalışmaları tamamlandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:22
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:22
Mesudiye Köprüsü Ulaşıma Gün Sayıyor

Mesudiye Köprüsü ulaşım için gün sayıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karapürçek ilçesi Mesudiye Mahallesinde Kanlıçay Deresi üzerinde inşa edilen yeni köprü projesinde sona yaklaşıldı. Proje, ilçeyi şehir merkezine bağlayan stratejik geçiş noktası olarak ulaşıma önemli katkı sağlayacak.

Proje çalışmaları ve teknik detaylar

Karapürçek merkezi ile şehir merkezi arasındaki ulaşım konforunu artırmak amacıyla başlatılan projede, ihtiyaçları karşılamayan eski köprünün yıkım işlemleri gerçekleştirilmişti. Yeni projede zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında 30 adet 15 metrelik kazık uygulaması yapıldı.

Köprü ayaklarının tamamlanmasının ardından prefabrik kiriş montajı ve tabliye betonu dökümü işlemleri de bitirildi. Yapı, afetlere karşı dirençli olarak tasarlandı.

Yaya güvenliği ve açılış süreci

Ulaşımın yanı sıra yaya güvenliği de gözetilerek projeye önceki köprüden farklı olarak yaya yolu eklendi. Şu sıralar yaya korkuluklarının montajlandığı köprüde, asfalt serimi ve yol çizgi çalışmaları tamamlandığında trafiğe açılacağı bildirildi.

Proje, bölge ulaşımlarında konfor ve güvenliği artırmayı hedefliyor.

