Meteoroloji 13. Bölge'den Tunceli için kuvvetli ve yoğun kar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden gelen açıklama

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli için kuvvetli ve yoğun kar uyarısı yaptı.

"Tunceli il genelinde beklenen kar yağışlarının sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kuvvetli (10-20 cm) yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olması tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Beklenen yağış miktarı: 10-20 cm, yüksek kesimlerde 20 cm ve üzeri.

Olası etkiler: Ulaşımda aksamalar, tipi nedeniyle görüş mesafesinde azalma, buzlanma, don ve çığ riski.

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, TUNCELİ İÇİN KUVVETLİ VE YOĞUN KAR UYARISI YAPTI