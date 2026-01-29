Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden Bingöl için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl'de cuma günü kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar beklendiğini, ulaşım ve sel riskine karşı tedbir çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:27
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:27
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl il genelinde cuma günü beklenen yağışlar konusunda vatandaşları uyardı.

"Bingöl il genelinde cuma günü beklenen yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimleri yer yer yoğun kar yağışı beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kritik uyarular: kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yer yer yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kar erimesi, çığ riski, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbir çağrısı yapıldı.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

