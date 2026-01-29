Nevşehir'de Aç Kalan Kurtlar Yerleşim Merkezine İndi

Nevşehir'de sert kış koşulları nedeniyle aç kalan iki kurt, Göre Kasabası Kalaycık mevkiinde yol kenarında yiyecek ararken cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:42
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:42
Nevşehir'de Aç Kalan Kurtlar Yerleşim Merkezine İndi

Nevşehir'de Aç Kalan Kurtlar Yerleşim Merkezine İndi

Göre Kasabası Kalaycık Mevkii'nde Görüntülendi

Nevşehir'de aç kalan kurtlar, yol kenarında yiyecek ararken cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sert kış şartlarının etkili olduğu Nevşehir'de, doğal yaşam alanlarında besin kaynaklarının azalmasıyla birlikte yabani hayvanlar zaman zaman yerleşim yerlerine yakın noktalara iniyor.

Merkez ilçeye bağlı Göre kasabası Kalaycık mevkiinde kaydedilen görüntülerde, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan iki kurdun çevrede dolaşarak yiyecek aradığı görüldü.

Görüntülerde kurtların temkinli hareket ettikleri, çevreyi kontrol ederek ilerledikleri dikkat çekti.

NEVŞEHİR’DE AÇ KALAN KURTLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

NEVŞEHİR’DE AÇ KALAN KURTLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

NEVŞEHİR’DE AÇ KALAN KURTLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
12 Yaşındaki Elif Dülger Lösemiyi Yendi — Salıpazarı'nın Umudu
2
Bilecik’te Sivil Trafik Denetimi: Bozüyük-Yalova Otobüsleri Kontrol Edildi
3
Siirt'te Karla Mücadelesi Aralıksız: 7/24 Ekipler Sahada
4
Araban'da Esnaf Odası Başkanı Ahmet Karakuş Güven Tazeledi
5
Posof Meslek Yüksekokulu'na Posoflu Müdür Temel İbrahim Oğuzhan Gökgöz
6
Antalya'da vasiyetle 10 yıllık fedakârlık: Yorgancı, engelli kızı evlat gibi büyüttü
7
DPÜ'de Uygulama ve Araştırma Merkezleri Müdürler Toplantısı — 2026 Planları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları