Nevşehir'de Aç Kalan Kurtlar Yerleşim Merkezine İndi
Göre Kasabası Kalaycık Mevkii'nde Görüntülendi
Nevşehir'de aç kalan kurtlar, yol kenarında yiyecek ararken cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sert kış şartlarının etkili olduğu Nevşehir'de, doğal yaşam alanlarında besin kaynaklarının azalmasıyla birlikte yabani hayvanlar zaman zaman yerleşim yerlerine yakın noktalara iniyor.
Merkez ilçeye bağlı Göre kasabası Kalaycık mevkiinde kaydedilen görüntülerde, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan iki kurdun çevrede dolaşarak yiyecek aradığı görüldü.
Görüntülerde kurtların temkinli hareket ettikleri, çevreyi kontrol ederek ilerledikleri dikkat çekti.
