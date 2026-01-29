Efeler Belediyesi'nden Moloz Döken Kamu Kurumuna 127 bin 911 TL Ceza

Efeler Belediyesi, Ata Mahallesi'nde moloz döken kamu kurumunu güvenlik kameralarıyla tespit edip 127 bin 911 TL idari para cezası uyguladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:47
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 18:49
Güvenlik kameraları ihlali ortaya çıkardı

Efeler Belediyesi, çevreyi korumaya yönelik çalışmalarını, kontrollerini ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri, doğayı ve kent estetiğini korumak amacıyla moloz ve çeşitli atıkların yasaklı bölgelere bırakılmaması için etkin tedbirler aldı. Kent genelinde moloz dökmenin yasak olduğunu belirten uyarı tabelaları asıldı ve olası ihlallerin önüne geçmek için alanlara güvenlik kameraları yerleştirildi.

Yapılan denetimler kapsamında, Ata Mahallesi Alabanda Caddesi'nde bulunan boş bir alana bir kamu kurumuna ait kamyonla moloz döküldüğü tespit edildi. Olayın, Efeler Belediyesi tarafından kent genelinde yerleştirilen güvenlik kameralarına yansıması üzerine ekipler hızla harekete geçti.

Görüntülerin incelenmesinin ardından sorumlu kamu kurumuna 127 bin 911 TL idari para cezası uygulandı.

