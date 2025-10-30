Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

Meteoroloji'den Son Dakika: Pastırma Sıcakları Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ekim ayı sonundaki serin ve yağışlı hava dalgasının yurdu terk ettiğini ve yerine Kasım'ın ilk günlerinden itibaren pastırma sıcakları geleceğini açıkladı. Rapora göre bu dönemde güneşli ve sıcak hava etkili olacak.

Yağmurlu Havalara Bir Haftalık Zorunlu Mola

MGM'nin son değerlendirmesine göre, Türkiye genelinde önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde parçalı bulutlu geçişler öngörülürken, ülkenin büyük bölümünde hava az bulutlu ve açık olacak.

Pastırma Sıcakları Ne Zaman Başlıyor?

Vatandaşların merak ettiği soru Meteoroloji raporuyla yanıt buldu: Pastırma sıcakları Kasım ayının ilk günlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacak. Bu sıcak dönem özellikle güney, iç ve batı bölgelerinde hissedilecek ve adeta bahardan kalma günler yaşatacak.

Termometreler Şaşıracak

MGM verilerine göre sıcaklıklar güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkacak. Doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde termometrelerin 20 derecenin üzerinde olması şaşırtıcı olmayacak. İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana gibi büyükşehirlerde hava güneşli geçecek.

Ayrıca gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının artması nedeniyle Meteoroloji, gece ve sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis oluşabileceği uyarısında bulundu. Bu durumdan etkilenecek bölgeler: Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu.