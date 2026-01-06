Meteorolojiden 4 ile çığ uyarısı: Siirt, Diyarbakır, Şırnak, Batman

Meteorolojiden 4 ile çığ uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden dikkat çağrısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Siirt, Diyarbakır, Şırnak ve Batman için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli bölgelerde, özellikle Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt, çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

