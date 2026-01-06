Meteorolojiden Bayburt'a Don ve Çığ Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt ve çevresi için buzlanma, don ve yüksek kar örtüsünde çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden kritik uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt ve çevresi için buzlanma, don ve çığ tehlikesi konusunda vatandaşları uyardı.

Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Dondurucu soğukların etkisiyle buzlanma ve don olaylarının bölgede yaşanabileceği; yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğu bildirildi.

Meteorolojiden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli olunması gerekmektedir".

