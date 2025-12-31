Meteorolojiden Erzincan ve Erzurum için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan ve Erzurum başta olmak üzere bölge genelinde kuvvetli kar yağışı, fırtına, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Beklenen hava ve zamanlama

Yapılan değerlendirmelere göre bölgenin çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren Erzincan ve çevresinde, öğleden sonra ise Erzurum’un güney kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, buzlanma ve diğer tehlikeler

Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerinden hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ayrıca bölge genelinde buzlanma ve don olaylarının görüleceği bildirildi.

Yetkililerden uyarılar

Meteoroloji yetkilileri, olası ulaşım aksamaları, tipi, çığ tehlikesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

