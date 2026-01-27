Meteorolojiden Kritik Uyarı: Buzlanma, Don ve Çığ Tehlikesi

Hava Durumu ve Uyarı

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, bölge için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunarak vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

"Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dediler.

