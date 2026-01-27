Meteorolojiden Kritik Uyarı: Buzlanma, Don ve Çığ Tehlikesi

Meteoroloji, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava; buzlanma, don, sabah ve gece pus ile yer yer sis; ayrıca çığ tehlikesi nedeniyle dikkat ve tedbir çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 09:04
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 09:04
Hava Durumu ve Uyarı

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, bölge için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunarak vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

"Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dediler.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

