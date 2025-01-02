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Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Asgari ücrete yapılan %30 zam ile yeni mevduat faiz oranları yatırımcılar için fırsatlar sunuyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 18:13
Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Asgari Ücret Artışı ve Mevduat Faizleri

Asgari ücrete yapılan %30 zamla birlikte, 2023 Şubat ayından itibaren asgari ücret 22.116 TL olarak ödenecek. Bu artış, işçi ve emeklilerin yanında, mevduat sahiplerinin de gelir alternatiflerini değerlendirmesi gerekliliğini gözler önüne seriyor.

Emekli ve memur maaş zamlarının, yarın açıklanacak olan TÜİK verileri ile belirleneceği, 2025 yılı itibarıyla geçim sıkıntısının artacağı düşünülüyor. Yatırımcılar, bankaların mevduat hesaplarına olan ilgiyi artırırken, faiz oranlarını da yakından takip ediyor.

Mevduat Faiz Oranları ve Kazanç İmkanları

Yeni mevduat faiz oranlarının 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olması yatırımcılar için bir fırsat sunuyor. TCMB, son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50'den %47,5'e indirdi. Bu durum, bankaların mevduat faiz oranlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

550.000 TL’nin 32 Günlük Kazancı

Peki, 550.000 TL’ye sahipseniz, bu yeni faiz oranlarıyla 32 günde ne kadar kazanabilirsiniz? İşte bankaların sunduğu cazip kampanyalar:

  • TEB: %53 faiz oranıyla 32 gün sonunda net 23.000,55 TL kazanç.
  • Odea Bank: %53 faiz oranıyla 32 gün sonunda net 23.000,55 TL kazanç.
  • Alternatif Bank: %53 faiz oranıyla 32 gün sonunda net 23.000,55 TL kazanç.

%52 ve Üzeri Faiz Oranlarıyla Ek Kazançlar

Yüksek faiz oranlarına sahip bankalar arasında %52 oranı sunanlar da dikkat çekiyor:

  • Fibabanka: %52 faiz oranıyla 32 gün sonunda net 22.566,58 TL kazanç.
  • ING Bank: %52 faiz oranıyla 32 gün sonunda net 22.566,58 TL kazanç.

Daha Düşük Oranlar Sunan Bankalar

Daha düşük faiz oranları sunan bankalar da mevcut ve genellikle güvenilirlikleri ile ön plana çıkıyor:

  • Denizbank: %48,5 faiz oranıyla 32 gün sonunda net 21.047,67 TL kazanç.
  • Akbank: %47,5 faiz oranıyla 32 gün sonunda net 20.005,12 TL kazanç.

Bu yeni faiz oranları, gelir artırma imkanları sunarak, yatırımların daha verimli hale gelmesine yardımcı olabilir. Yatırımcılar, bu fırsatları değerlendirirken, bankaların sunduğu kampanyaları da takip etmeyi unutmamalıdır.

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