Milletvekili Mustafa Alkayış İGC'yi Ziyaret Etti: Adıyaman'da Deprem Sonrası Bilgilendirme ve İşbirliği

Milletvekili Mustafa Alkayış İGC'yi Ziyaret Etti

Deprem sonrası bilgilendirme ve yerel basın işbirliği vurgusu

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC)ni ziyaret etti.

Ziyarette Milletvekili Alkayış'a AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Merkez İlçe Başkanı Fatih Olgun ve partililer eşlik etti. İGC adına ise İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ile dernek üyeleri hazır bulundu.

Görüşmede, Adıyaman'ın güncel sorunları, deprem sonrası yeniden yapılanma süreci ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde yerel basının üstlendiği sorumluluklar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Milletvekili Alkayış, yerel basını toplum ile devlet arasında güçlü bir köprü olarak tanımlayarak, özellikle deprem sonrası yürütülen çalışmaların sağlıklı ve doğru şekilde kamuoyuna aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Alkayış, istişare kültürüne verdikleri önemi vurgulayarak, basın camiasından gelen yapıcı eleştiri ve önerilerin Adıyaman'ın geleceği açısından kıymetli olduğunu belirtti. Şehrin kalkınması, sosyal hayatın güçlenmesi ve birlik beraberliğin pekişmesi adına basınla diyalog halinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

