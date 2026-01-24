Mudurnu'da 100 Yaşındaki Fotoğrafçı Abdullah Çetin Vefat Etti

Mudurnu'nun 100 yıllık çınarı hayatını kaybetti

İHA muhabiri İlhami Çetin’in babası son yolculuğuna uğurlandı

Abdullah Çetin, Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yıllarca fotoğrafçılık yapan ve kent sakinleri tarafından "100 yıllık çınar" olarak anılan isim, tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Merhum, İHA muhabiri İlhami Çetin'in babasıydı.

Mesleğe başladığı günden itibaren 70 yılı aşkın süre ilçede fotoğrafçılık yapan Çetin, kuşaklar boyunca Mudurnu’nun anılarını karelerine taşıdı. Yerel halk ve meslektaşları, onunla ilgili anılarını buruk bir sessizlik içinde paylaştı.

Cenaze, bugün öğle namazını müteakip Beşkavaklar Camii'nde kılınan namazın ardından, Beşkavaklar Mezarlığı'na defnedildi. Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Çetin’i sevenleri yalnız bırakmadı.

Cenaze törenine katılım yoğundu. Törene Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mert Minisker ve çok sayıda seveni katılarak aileye taziye dileklerini iletti.

Yakınları ve Mudurnu halkı, uzun yıllar ilçenin hafızasını koruyan Çetin için dualar etti; hayatı boyunca biriktirdiği anılarla anılacağı vurgulandı.

