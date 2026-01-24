Mudurnu'da 100 Yaşındaki Fotoğrafçı Abdullah Çetin Vefat Etti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 70 yılı aşkın fotoğrafçılık yapan 100 yaşındaki Abdullah Çetin, İHA muhabiri oğlu İlhami Çetin'in babası, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 23:16
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 23:21
Abdullah Çetin, Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yıllarca fotoğrafçılık yapan ve kent sakinleri tarafından "100 yıllık çınar" olarak anılan isim, tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Merhum, İHA muhabiri İlhami Çetin'in babasıydı.

Mesleğe başladığı günden itibaren 70 yılı aşkın süre ilçede fotoğrafçılık yapan Çetin, kuşaklar boyunca Mudurnu’nun anılarını karelerine taşıdı. Yerel halk ve meslektaşları, onunla ilgili anılarını buruk bir sessizlik içinde paylaştı.

Cenaze, bugün öğle namazını müteakip Beşkavaklar Camii'nde kılınan namazın ardından, Beşkavaklar Mezarlığı'na defnedildi. Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Çetin’i sevenleri yalnız bırakmadı.

Cenaze törenine katılım yoğundu. Törene Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mert Minisker ve çok sayıda seveni katılarak aileye taziye dileklerini iletti.

Yakınları ve Mudurnu halkı, uzun yıllar ilçenin hafızasını koruyan Çetin için dualar etti; hayatı boyunca biriktirdiği anılarla anılacağı vurgulandı.

