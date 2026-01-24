Mehmet Altay Son Yolculuğuna Uğurlandı — AK Parti Uşak Eski Milletvekili

Vefat ve Tedavi Süreci

Mehmet Altay, bir süredir kanser tedavisi görmekteydi ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nda tedavi altındaydı. 16 Ocak'ta hastaneye yatırıldığı, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 20 Ocak'tan itibaren yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Altay, dün hastanede hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni

Cenazesi, tören öncesi Uşak merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek aile ve yakınlarından helallik alındı. Ardından naaşı Ulubey ilçesindeki Halil Efendi Camii'ne götürüldü. İkindi namazı'na müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Altay'ın naaşı Ulubey Mezarlığı'nda defnedildi.

Katılımcılar

Cenaze törenine Altay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uşak Valisi Naci Aktaş, Artvin Valisi Turan Ergün, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bahadır Yenişehiroğlu ve Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: Çok değerli bir kardeşimizdi, özü sözü bir. İçi dışı bir bi kardeşimizdi. Çalışkanlığıyla, sevecenliğiyle, kadirşinaslığıyla temayül ettiğimiz bir kardeşimizdi. Tabi son zamanlarda bir rahatsızlık geçirdi. Ve rahatsızlığı neticesinde Rabbim... Bugün ebediyete uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Eşine çocuklarına Rabbim sabır versin. Bütün arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Uşak ilimize önemli hizmetleriyle uzun süre burada siyaset yaptı. Önemli çalışmalar yaptı. Uşak’ı da çok severdi. Uşaklı hemşehrilerimize de bir kez daha başsağlığı diliyorum. dedi.

