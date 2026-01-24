Mehmet Altay Son Yolculuğuna Uğurlandı — AK Parti Uşak Eski Milletvekili

AK Parti Uşak eski Milletvekili Mehmet Altay, kanser tedavisi gördüğü Uşak'ta yaşamını yitirdi; Ulubey'de kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 18:11
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 18:11
Mehmet Altay Son Yolculuğuna Uğurlandı — AK Parti Uşak Eski Milletvekili

Mehmet Altay Son Yolculuğuna Uğurlandı — AK Parti Uşak Eski Milletvekili

Vefat ve Tedavi Süreci

Mehmet Altay, bir süredir kanser tedavisi görmekteydi ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nda tedavi altındaydı. 16 Ocak'ta hastaneye yatırıldığı, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 20 Ocak'tan itibaren yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Altay, dün hastanede hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni

Cenazesi, tören öncesi Uşak merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek aile ve yakınlarından helallik alındı. Ardından naaşı Ulubey ilçesindeki Halil Efendi Camii'ne götürüldü. İkindi namazı'na müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Altay'ın naaşı Ulubey Mezarlığı'nda defnedildi.

Katılımcılar

Cenaze törenine Altay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uşak Valisi Naci Aktaş, Artvin Valisi Turan Ergün, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bahadır Yenişehiroğlu ve Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: Çok değerli bir kardeşimizdi, özü sözü bir. İçi dışı bir bi kardeşimizdi. Çalışkanlığıyla, sevecenliğiyle, kadirşinaslığıyla temayül ettiğimiz bir kardeşimizdi. Tabi son zamanlarda bir rahatsızlık geçirdi. Ve rahatsızlığı neticesinde Rabbim... Bugün ebediyete uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Eşine çocuklarına Rabbim sabır versin. Bütün arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Uşak ilimize önemli hizmetleriyle uzun süre burada siyaset yaptı. Önemli çalışmalar yaptı. Uşak’ı da çok severdi. Uşaklı hemşehrilerimize de bir kez daha başsağlığı diliyorum. dedi.

ESKİ AK PARTİ UŞAK MİLLETVEKİLİ MEHMET ALTAY, ULUBEY İLÇESİNDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN...

ESKİ AK PARTİ UŞAK MİLLETVEKİLİ MEHMET ALTAY, ULUBEY İLÇESİNDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.

ESKİ AK PARTİ UŞAK MİLLETVEKİLİ MEHMET ALTAY, ULUBEY İLÇESİNDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Silifke’de fırtına: Balık çiftliğinin ağı yırtıldı, kıyılar balıkla doldu
2
Batman'da Vefa Operasyonu: Kar, Şehit Kızının Nişan ve Düğününü Engelleyemedi
3
Yüksekova'da Çamdalı mezrası yoluna düşen çığ temizlendi
4
Altunkaya Ailesinin Acı Günü: Kasım Altunkaya Vefat Etti
5
Marmara Gölü Yeniden Canlanıyor: Manisa'ya Yılda 25 Milyon m³ Su
6
MTÜ'ye AB Desteği: Malatya'da İklim Direncini Güçlendirecek Akıllı Tarım Projesi
7
Bingöl'de İş Makinesine Saldırı: Ahır Yolunu Açmadılar İddiası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları