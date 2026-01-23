Muğla Büyükşehir 4 bin 34 Can Dostu Sahiplendirdi

Muğla Büyükşehir Hayvan Bakımevi 4 bin 34 sahipsiz hayvanı yeni yuvalarına kavuşturdu; tesiste 62 bin 992 tedavi, 27 bin 757 kısırlaştırma ve 3 bin 309 cerrahi işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:48
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:48
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en donanımlı Hayvan Bakımevlerinden birini Muğla’ya kazandırarak sahipsiz ve sokak hayvanlarının en iyi şartlarda yaşamasını sağlıyor ve onları yeni aileleriyle buluşturuyor. Hayvan Bakımevinde bugüne kadar 4 bin 34 sahipsiz hayvan yeni yuvalarına kavuştu.

Tesisin sunduğu sağlık ve bakım hizmetleri

Bakımevinde şimdiye kadar 62 bin 992 tedavi gerçekleştirildi. Ayrıca 27 bin 757 kısırlaştırma ve 3 bin 309 cerrahi işlemle binlerce hayvan sağlığına kavuşturuldu.

Tesis; ilk kabul, yavrulu anne bakımı, karantina, muayene, ameliyathane, müşahede, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam parkı gibi bölümlerle teknik donanımı ve geniş yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor.

Ziyaretçi sayısı ve eğitim çalışmaları

Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi, resmi kurumlar ve okullar tarafından belirli gün ve saatlerde ziyaret edilebiliyor. Özellikle çocuklarda hayvan sevgisini artırmayı amaçlayan bu ziyaretlerde, bakımevindeki hizmetler ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirme yapılıyor. Bugüne kadar 34 bin 464 kişi Hayvan Bakımevini ziyaret etti.

Başkan Aras: "Can Dostlarımızı sahiplendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sahipsiz sokak hayvanlarının tam donanımlı geçici hayvan bakımevinde doğal yaşam alanlarında gibi bakıldığını ve birçok can dostun sahiplendirilerek yeni ailelerinin bir ferdi olduğunu söyledi.

"Türkiye’nin en donanımlı Hayvan Bakımevlerinden birine sahip Muğla’mızda can dostlarımızı doğal yaşam alanlarında gibi misafir ediyoruz. Hayatı birlikte paylaştığımız can dostlarımızı teknik özellikleri, doğal yaşam alanları modern tesisimizde gözümüz gibi bakıyoruz. Hayvan Bakımevimize gelen, şartları uyan ve ailelerine yeni bir üye katmak isteyenler de geçici hayvan bakımevimizden can dostlarımızı sahiplenebiliyor. Her sahiplenilen can dostumuzu sıcak bir yuvaya kavuşturmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca Hayvan Bakımevimiz özellikle çocuklarımız tarafından da çok sık ziyaret edilen bir tesis. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak, onların doğaya, canlılara sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi için Hayvan Bakımevimiz önemli bir görev üstleniyor. Hayvan Bakımevimizden kedi, köpek sahiplenen, onu ailelerine katan, bir nevi evlat edinen tüm hemşehrilerime teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımızın sağlığı, yaşam kalitesi için çalışmaya, onları yeni yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz"

