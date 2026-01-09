Muğla’dan Yatağan Yeni Adalet Sarayı Yoluna 2,8 Milyon TL’lik Yatırım Tamamlandı

Muğla Büyükşehir’den Yatağan Yeni Adalet Sarayı yoluna 2,8 Milyon TL’lik yatırım

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan’da Yeni Adalet Sarayı bağlantı yolunda başlattığı yol yapım çalışmalarını tamamladı. Proje, toplam 2 milyon 800 bin TL yatırım ile hayata geçirildi.

Belediye ekipleri, Adalet Sarayı’na ulaşımı sağlayan güzergahta zemin iyileştirme, plent miks temel ve sıcak asfalt serimi çalışmalarını yürüttü. Yapılan müdahalelerle yolun güvenliği, konforu ve dayanıklılığı artırıldı.

Başkan Aras: Vatandaşların ulaşım hakkı esas

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılan çalışmayla ilgili olarak Muğla’nın her noktasında vatandaşların güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım hakkını esas aldıklarını vurguladı. Aras, Yatağan’daki yolun hemşehriler için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Aras, ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyeleriyle koordinasyon içinde çalışmaya devam ettiğini ve amaçlarının sadece yol yapmak değil, kent yaşamını kolaylaştıran, uzun ömürlü hizmetler üretmek olduğunu söyledi.

Başkan Aras’ın verdiği rakamlara göre, 2025 yılında 2 milyar 86 milyon TL yol yatırımı gerçekleştirilirken 180 bin metre yeni yol ve 440 bin metre yol bakım-onarım çalışması tamamlandı. 2026 için ise 4 milyar 150 milyon TL bütçe ile 521 bin metreyi aşkın yol çalışması planlanıyor.

Yatağan’daki yatırım, bölgedeki ulaşım standardını yükseltmeyi hedefliyor ve vatandaşlara Adalet Sarayı’na daha hızlı, güvenli ve konforlu erişim sağlanmasını amaçlıyor.

