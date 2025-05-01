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Muğla'nın İztuzu Sahilinde Caretta Caretta Yumurtaları Koruma Altına Alındı

Muğla'nın İztuzu sahilinde caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı. İlk yuva koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 21:32
Muğla'nın İztuzu Sahilinde Caretta Caretta Yumurtaları Koruma Altına Alındı

İztuzu Sahili'nde Caretta Carettalar Yumurtlamaya Başladı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu sahiline gelen caretta carettalar, 2025 sezonunun ilk yumurtalarını bırakmaya başladı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri ve gönüllüler, sahildeki ilk yuvaları tespit ederek korunaklı kafesle kapatma işlemini gerçekleştirdi.

Yumurtlama Dönemi

Bölgeye Nisan ve Mayıs aylarında gelen caretta carettalar, yaklaşık 5 ay boyunca çiftleşme, yuvalama ve kuluçka süreçlerini burada geçiriyor. DEKAMER, bu süreçte yuvaları koruma altına alıyor ve yavruların güvenli bir şekilde denize ulaşmalarını sağlıyor.

DEKAMER'in yaptığı açıklamada, "İztuzu Kumsalı'nda 2025 sezonunun ilk yuvasını koruma altına aldık. Anne kaplumbağalar, doğdukları kumsala geri dönerek yuvalamak için gelmeye başladılar. Bu özel anlara tanıklık etmeye, yuvaları korumaya ve yavruların güvenliğini sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Muğla'nın Ortaca İlçesindeki İztuzu sahiline gelen caretta carettalar yumurta bırakmaya...

Muğla'nın Ortaca İlçesindeki İztuzu sahiline gelen caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki (DEKAMER) görevliler ve gönüllülerce tespit edilen sezonun ilk yuvası kayıt altına alınarak üzeri korunaklı kafesle kapatıldı.

Muğla'nın Ortaca İlçesindeki İztuzu sahiline gelen caretta carettalar yumurta bırakmaya...

Muğla'nın Ortaca İlçesindeki İztuzu sahiline gelen caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki (DEKAMER) görevliler ve gönüllülerce tespit edilen sezonun ilk yuvası kayıt altına alınarak üzeri korunaklı kafesle kapatıldı.

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