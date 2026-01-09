Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerin fedakârlığını ve basının demokrasideki rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:55
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:55
Vali Akbıyık: Doğru, tarafsız ve sorumlu habercilik toplum için vazgeçilmez

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye hızlı ulaşmasının önemine dikkat çekerek, gece gündüz demeden görev yapan tüm gazetecileri kutladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Gazeteciler; yalnızca haber aktaran değil, aynı zamanda toplumun gözü, kulağı ve sesi olan; gerçeğin, doğrunun ve adaletin izini süren önemli bir kamu görevi üstlenmektedir. İlkeli, tarafsız ve sorumlu bir anlayışla görev yapan basın mensuplarımız; toplumsal bilincin güçlenmesine ve demokrasinin sağlıklı işlemesine büyük katkılar sunmaktadır. Oluşturduğunuz arşivlerle geçmişe ışık tutarak dünü bugüne bağlayan bir köprü olmanız, son derece kıymetlidir. Muğla’mızın değerlerini, kültürünü ve eşsiz doğal güzelliklerini etkili bir biçimde yansıtarak ilimizin tanıtımına sunduğunuz katkılar; eğitimden sağlığa, kültürden sanata ve turizme kadar her alanda gelişimimizin devam etmesine vesile olmaktadır. Afetlerde, felaketlerde ve zor zamanlarda kamuoyunu bilgilendirirken ortaya koyduğunuz emek ve fedakârlık, toplumsal dayanışma ruhunun güçlenmesinde çok önemlidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır." sözü, basının toplum hayatındaki vazgeçilmez yerini ve gazeteciliğin taşıdığı ahlaki sorumluluğu açıkça ortaya koymaktadır."

Vali Akbıyık, basın mensuplarının Muğla'nın tanıtımına yaptığı katkılara vurgu yaparak, arşiv çalışmalarıyla geçmiş ile bugünü bağlayan gazetecilerin toplum hafızasını güçlendirdiğini belirtti.

Mesajında kadın gazetecilere de özel bir paragraf ayıran Vali Akbıyık, "Basın camiasında başarılarıyla gurur kaynağımız olan kadın gazetecilerimizin varlığı da ayrı bir iftihar kaynağımızdır" ifadeleriyle kadın basın çalışanlarını tebrik etti.

Vali Akbıyık ayrıca, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, basın özgürlüğü demokratik hayatımızın temel taşlarından biridir ve bu özgürlüğün istismar edilmesine asla müsaade edilmeyecektir." sözlerine dikkat çekti ve meslek ilkelerine bağlı kalarak görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Son olarak, görevleri başında hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmetle anarak, tüm basın çalışanlarına sağlık, başarı ve esenlikler diledi.

