Muhammed Fatih Lord, Karabük'e İlk Türkiye Şampiyonluğunu Getirdi

Karabüklü Muhammed Fatih Lord, Konya'da 26.68 ile 50 m su üstü paletlide Türkiye Şampiyonu oldu; Karabük yüzmede ilk kez Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:46
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:50
Muhammed Fatih Lord, Karabük'e İlk Türkiye Şampiyonluğunu Getirdi

Muhammed Fatih Lord, Karabük'e İlk Türkiye Şampiyonluğunu Getirdi

Konya’da düzenlenen 2026 Türkiye Paletli Yüzme Şampiyonası'nda tarihi zafer

Konya’da düzenlenen organizasyonda Karabüklü sporcu Muhammed Fatih Lord, 50 metre su üstü paletli yüzme kategorisinde 26.68 saniyelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu.

Bu sonuçla Karabük, yüzme branşında tarihinde ilk kez Türkiye şampiyonluğu sevinci yaşadı. Lord, 2026 Türkiye Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Millî Takım Seçmeleri kapsamındaki yarışta rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Antrenörü Kahraman Demir ile yürütülen disiplinli ve planlı çalışmaların karşılığını aldıklarını belirten Demir, "Konya’da düzenlenen bu önemli organizasyonda sporcumuz Muhammed Fatih Lord’un 50 metre su üstünde 26.68’lik derecesiyle Türkiye Şampiyonu olması bizler için tarifsiz bir gurur kaynağıdır. Disiplinli çalışma, doğru planlama ve mücadele ruhu bu sonucu getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Muhammed Fatih Lord’un ailesi ise, başta spor kulübü olmak üzere kendilerine her zaman destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile emeği geçen tüm antrenör, yönetici ve destekçilere teşekkür ederek, elde edilen başarının Karabük ve Türkiye adına hayırlı olmasını temenni etti.

KONYA’DA DÜZENLENEN ŞAMPİYONADA KARABÜKLÜ SPORCU MUHAMMED FATİH LORD, 50 METRE SU ÜSTÜ PALETLİ...

KONYA’DA DÜZENLENEN ŞAMPİYONADA KARABÜKLÜ SPORCU MUHAMMED FATİH LORD, 50 METRE SU ÜSTÜ PALETLİ YÜZMEDE 26.68’LİK DERECESİYLE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU.

KONYA’DA DÜZENLENEN ŞAMPİYONADA KARABÜKLÜ SPORCU MUHAMMED FATİH LORD, 50 METRE SU ÜSTÜ PALETLİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Uğur Turan’dan köy odaklı mesaj: "Her köy Kırklareli’nin vazgeçilmezidir"
2
Artvin'de Gündüz Yolda: Ayı ve Yavruları Kutlu Köyü'nde Görüntülendi
3
Fındıklıaksu'da 5. kez heyelan: Köy taşınma gündeminde
4
Çığ Sonrası Trabzon-Bayburt Karayolu Kontrollü Olarak Ulaşıma Açıldı
5
Edirne'de dondurucu soğuk: Saraçlar Caddesi boşaldı, Bulgarlar mağazalarda
6
Başkan Gonca Köksal Aras, Denizova'daki Yangında Hasar Gören Aileyi Ziyaret Etti
7
Mahsum Altunkaya DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı seçildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları