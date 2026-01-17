Muhammed Fatih Lord, Karabük'e İlk Türkiye Şampiyonluğunu Getirdi

Konya’da düzenlenen 2026 Türkiye Paletli Yüzme Şampiyonası'nda tarihi zafer

Konya’da düzenlenen organizasyonda Karabüklü sporcu Muhammed Fatih Lord, 50 metre su üstü paletli yüzme kategorisinde 26.68 saniyelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu.

Bu sonuçla Karabük, yüzme branşında tarihinde ilk kez Türkiye şampiyonluğu sevinci yaşadı. Lord, 2026 Türkiye Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Millî Takım Seçmeleri kapsamındaki yarışta rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Antrenörü Kahraman Demir ile yürütülen disiplinli ve planlı çalışmaların karşılığını aldıklarını belirten Demir, "Konya’da düzenlenen bu önemli organizasyonda sporcumuz Muhammed Fatih Lord’un 50 metre su üstünde 26.68’lik derecesiyle Türkiye Şampiyonu olması bizler için tarifsiz bir gurur kaynağıdır. Disiplinli çalışma, doğru planlama ve mücadele ruhu bu sonucu getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Muhammed Fatih Lord’un ailesi ise, başta spor kulübü olmak üzere kendilerine her zaman destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile emeği geçen tüm antrenör, yönetici ve destekçilere teşekkür ederek, elde edilen başarının Karabük ve Türkiye adına hayırlı olmasını temenni etti.

