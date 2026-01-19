Murat Dağı'nda Kar Yürüyüşü: Kış Turizmine İlgi Artıyor

Kütahya Gediz'deki Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi'nde düzenlenen kar yürüyüşü yoğun ilgi gördü; bölgenin kış turizmi potansiyeli öne çıktı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:17
Murat Dağı'nda Kar Yürüyüşü: Kış Turizmine İlgi Artıyor

Murat Dağı'nda Kar Yürüyüşü Doğaseverleri Buluşturdu

Termal ve Kayak Merkezi kış turizmine dikkat çekti

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yer alan Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezinde düzenlenen kar yürüyüşü etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlik, merkezin doğal güzelliklerini ve bölgedeki kış turizmi potansiyelini öne çıkarmayı hedefledi.

Organizasyon, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Pusula Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği (PADOK) iş birliğiyle hayata geçirildi. Katılımcılar, karla kaplı patikalarda yürüyüş yaparken bölgenin doğal dokusunu deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinliğe Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal da katıldı. Ünal ve diğer katılımcılar, etkinlik boyunca bölgenin kış turizmi imkanlarını yerinde gözlemleyerek yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

Etkinliğin düzenlenme amacı ve katılımın yüksek olması, Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi’nin kış aylarında da ilgi çekici bir destinasyon olduğunu bir kez daha gösterdi.

GEDİZ MURAT DAĞI TERMAL VE KAYAK MERKEZİNDE KAR YÜRÜYÜŞÜ

GEDİZ MURAT DAĞI TERMAL VE KAYAK MERKEZİNDE KAR YÜRÜYÜŞÜ

GEDİZ MURAT DAĞI TERMAL VE KAYAK MERKEZİNDE KAR YÜRÜYÜŞÜ

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Altay Ara Tatilde Tüm Çocukları Konya Bilim Merkezi’ne Davet Etti
2
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Çocuklara Hayvan ve Doğa Sevgisi — 5 bin 432 Öğrenciye Ulaşıldı
3
Sakarya Uzun Çarşı'da 60 Yıllık Ciğerci: Gastronomi Turizmine Katkı
4
Posof Meslek Yüksekokulu'na Posoflu Müdür Temel İbrahim Oğuzhan Gökgöz
5
Ahmet Algan: 'Liyakat Olmadan Kentsel Dönüşüm Yürümez' - Lamura İnşaat Başkanı Uyardı
6
İstanbul'da Kar: Sarıyer'de Havadan Büyüleyici Kış Manzarası
7
KUDAKA Destekli SOGEP: Atatürk Üniversitesi'nin 'Yeteneğini Keşfet' Projesiyle Kadın İstihdamı Artacak

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları