Murat Dağı'nda Kar Yürüyüşü: Kış Turizmine İlgi Artıyor

Murat Dağı'nda Kar Yürüyüşü Doğaseverleri Buluşturdu

Termal ve Kayak Merkezi kış turizmine dikkat çekti

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yer alan Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezinde düzenlenen kar yürüyüşü etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlik, merkezin doğal güzelliklerini ve bölgedeki kış turizmi potansiyelini öne çıkarmayı hedefledi.

Organizasyon, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Pusula Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği (PADOK) iş birliğiyle hayata geçirildi. Katılımcılar, karla kaplı patikalarda yürüyüş yaparken bölgenin doğal dokusunu deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinliğe Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal da katıldı. Ünal ve diğer katılımcılar, etkinlik boyunca bölgenin kış turizmi imkanlarını yerinde gözlemleyerek yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

Etkinliğin düzenlenme amacı ve katılımın yüksek olması, Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi’nin kış aylarında da ilgi çekici bir destinasyon olduğunu bir kez daha gösterdi.

