Murat Kurum: 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu

Murat Kurum, TOKİ'nin Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibinin belirlendiğini, 26-31 Ocak'ta 22 bin 393 konut için kuraların süreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 14:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 14:07
Murat Kurum: 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu

Murat Kurum: 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz." dedi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri 4 hafta geride bıraktı. Süreç, 29 Aralık 2025'te başlamış olup, bugün Giresun'da bin 676 konutun kura çekimiyle devam etti.

Bugüne kadar 32 ilde kuralar çekildi

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun’da 121 bin 265 konutun kurası çekilmiş oldu.

Kurum'dan paylaşım: 26-31 Ocak kura takvimi

Sosyal medya hesabından 26-31 Ocak kura takvimini paylaşan Bakan Kurum, "Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız" mesajını verdi.

Yeni hafta takvimi ve hedefler

Yeni haftanın takvimine göre; 27 Ocak Salı günü Kilis’te bin 170, 28 Ocak Çarşamba Sinop’ta 947, 29 Ocak Perşembe Niğde’de 2 bin 604, 30 Ocak Cuma Aksaray’da 2 bin 353, Ordu’da 3 bin 334 ve Karabük’te bin 600, 31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun’da 6 bin 397, Nevşehir’de 2 bin 368 ve Bartın’da bin 620 konut için kura çekimi yapılacak.

Bu 26-31 Ocak haftasında toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 31 Ocak’ta kurası tamamlanan il sayısı 41’e, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 143 bin 658’e yükselecek.

BAKANLIĞIN PAYLAŞIMI

BAKANLIĞIN PAYLAŞIMI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Kurum: 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu
2
BEUN Fen Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
3
Patnos'ta Karla Mücadele: Köylerde Dayanışma Seferberliği
4
Kemer'de Sağanak Sonrası Temizlik Çalışmaları Sürüyor
5
Korgan Meydan Projesi Hızla İlerliyor: 520 m² Begonit Zemin
6
BEUN Tıp Fakültesi'ne Erişilebilirlik Belgesi ve Logolu Bayrak
7
Elazığ Palu'da Buz Sarkıtları Görenleri Şaşırttı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları