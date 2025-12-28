Muratpaşa'da Soğuksu Yaşlı Evi'nde Kuşakları Buluşturan Yeni Yıl Etkinliği

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin Soğuksu Yaşlı Evi'nde düzenlenen yeni yıl etkinliği, farklı kuşakları bir araya getirerek sıcak ve renkli anlara sahne oldu.

Etkinlikte neler yaşandı?

Etkinlik, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, birlikte yılbaşı ağacı süsleyerek dayanışma ve paylaşım duygusunu ön plana çıkardı.

Lise öğrencilerinin gitar, saksafon ve keman eşliğinde sunduğu konser, etkinliğe canlılık kattı ve misafirlerden büyük beğeni topladı.

Yaşlı evi üyelerinin gösterileri

Yaşlı evi üyelerinden oluşan modern dans ve halk dansları ekiplerinin gösterileri ile koro grubunun performansı ilgi gördü. Gösteriler, gençlerle yaşlılar arasında duygusal ve kültürel köprüler kurulmasına olanak sağladı.

Kuşaklar arası bağların güçlendiği buluşma, öğrenciler ve yaşlı evi üyelerinin birlikte yılbaşı ağacı süslemesinin ardından sona erdi; etkinlik, katılımcılarda yeni yılı umut ve birlik duygusuyla karşılama izlenimi bıraktı.

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN SOĞUKSU YAŞLI EVİ’NDE DÜZENLEDİĞİ YENİ YIL ETKİNLİĞİ, ÖĞRENCİLERLE KIDEMLİ KENT SAKİNLERİNİ AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTURDU.