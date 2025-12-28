DOLAR
Muratpaşa'da Soğuksu Yaşlı Evi'nde Kuşakları Buluşturan Yeni Yıl Etkinliği

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin Soğuksu Yaşlı Evi'ndeki etkinlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile yaşlı evi üyeleri birlikte yılbaşı ağacı süsleyip müzik ve dans gösterileri sundu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:11
Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin Soğuksu Yaşlı Evi'nde düzenlenen yeni yıl etkinliği, farklı kuşakları bir araya getirerek sıcak ve renkli anlara sahne oldu.

Etkinlikte neler yaşandı?

Etkinlik, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, birlikte yılbaşı ağacı süsleyerek dayanışma ve paylaşım duygusunu ön plana çıkardı.

Lise öğrencilerinin gitar, saksafon ve keman eşliğinde sunduğu konser, etkinliğe canlılık kattı ve misafirlerden büyük beğeni topladı.

Yaşlı evi üyelerinin gösterileri

Yaşlı evi üyelerinden oluşan modern dans ve halk dansları ekiplerinin gösterileri ile koro grubunun performansı ilgi gördü. Gösteriler, gençlerle yaşlılar arasında duygusal ve kültürel köprüler kurulmasına olanak sağladı.

Kuşaklar arası bağların güçlendiği buluşma, öğrenciler ve yaşlı evi üyelerinin birlikte yılbaşı ağacı süslemesinin ardından sona erdi; etkinlik, katılımcılarda yeni yılı umut ve birlik duygusuyla karşılama izlenimi bıraktı.

