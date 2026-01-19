Muratpaşa Yaşlı Evleri'nde Kişisel Bakım Etkinliği

Gönüllüler cilt bakımı ve saç kesimiyle moral verdiler

Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evleri'nde görev alan gönüllü güzellik uzmanları, kadın üyelere cilt bakımı ve saç kesimi uygulayarak hem görünümlerine hem de moral ve motivasyonlarına katkı sağladı.

Daha önce Soğuksu ve Falez Yaşlı Evlerinde düzenlenen etkinlik, bu kez Çifte Kuyular Yaşlı Evi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca kadınlar kendileri için ayrılan bu özel zamanın keyfini çıkarırken, aynaya gülümseyerek bakmanın mutluluğunu yaşadı.

Uygulama, yalnızca bir bakım faaliyeti olmanın ötesine geçerek kuşaklar ve kültürler arası dayanışma örneği sundu. Gönüllüler ve katılımcılar arasındaki etkileşim sosyal bağları güçlendirdi.

Muratpaşa Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirilen bu tür etkinlikler, yaşlı bireylerin fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra psikolojik ve sosyal gereksinimlerini de merkeze alıyor.

