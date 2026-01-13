Muş-Bingöl Kara Yolu'nda Kar Engeli: 60 Araç, 140 Kişi Kurtarıldı

Buğlan Geçidi'nde yoğun kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapandı, kurtarma çalışmaları sürdü

İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ardından Muş-Bingöl kara yolunun 45’inci kilometresinde bulunan Buğlan Geçidi'nde çok sayıda araç yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları, jandarma, AFAD ve Kızılay ekipleri sevk edildi.

Bölgede başlatılan çalışmalarda Karayolları ekipleri yolu kardan temizlerken, kara saplanan araçları halatla çekerek kurtardı. AFAD ekipleri mahsur kalan araçlara müdahale ederek sürücülere yardımcı oldu. Güvenlik nedeniyle jandarma ekipleri yolu bir süre trafiğe kapattı.

Kızılay ekipleri ise 60 araçta bulunan yaklaşık 140 kişiye kek, meyve suyu ve çorba ikram ederek beslenme desteği sağladı. Yapılan çalışmaların ardından yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Mahsur kalan tır şoförü Ömer Taş olay yerindeki durumu şöyle anlattı: "Doğubeyazıt’tan geliyorum, Elazığ’a gidiyorum. Pirinç yüklüyüm. Yoğun kar yağışından dolayı Solhan rampasında dün akşamdan beri bekliyoruz. Yol açılırsa gideceğiz. Sağ olsun Kızılay ekipleri bize meyve suyu, bisküvi falan getirdiler. Ekipler çalışıyor, yoğun bir şekilde de çalışıyorlar ama aşırı kar yağdığı için yol tekrar kapanıyor. Tuz da atıyorlar, fayda etmiyor. Biz de karın kesilmesini bekliyoruz. Kar kesilirse çıkıp gideriz."

Benzer şekilde mahsur kalanlardan Hasan Kaplan da, "Erzurum tarafından gelip Malatya tarafına gidiyoruz. Dün gece geldik, burada mağdur kaldık. Karayolları sağ olsun çalışıyor ama bir taraftan da kar yağıyor. Burada da mağduruz; belediyeye, karakola başvurduk. Kızılay’a haber verdik, şoförler yolda kalmış diye. Kar yağışı nedeniyle kaldık. Bize kek ve meyve suyu ikram ettiler" dedi.

Türk Kızılay Muş Afet Müdahale Merkezi Müdürü Baran Akar ise Kızılay ekiplerinin sahada olduğunu vurgulayarak, "Muş-Bingöl kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımıza beslenme hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz. Son vatandaşımız evine ulaşıncaya kadar ekmek, çorba ve diğer ikramlarımız sürecek. Şu saat itibarıyla Karayolları kontrollü olarak yolu ulaşıma açtı, vatandaşlarımız yolculuklarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, bölgedeki kar yağışının zaman zaman yolun tekrar kapanmasına neden olabildiğini, çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

