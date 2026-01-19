Muş Büryanı: Tandırda Geleneksel Lezzet, B12 ve Demir Zengini

Odun ateşinde tandırda pişen Muş büryanı; kuzu eti, yüksek protein, B12 ve demir içeriğiyle kış aylarının vazgeçilmezi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:45
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:38
Muş Büryanı: Tandırda Geleneksel Lezzet ve Besin Değeri

Doğu Anadolu’nun özgün tatlarından Muş büryanı, odun ateşinde kuyulu tandırlarda uzun saatler pişirilerek sofralara sunuluyor. Genellikle kuzu etinden hazırlanan bu lezzet, katkısız pişirilmesi ve kendi yağıyla hazırlanışı sayesinde yoğun aromasıyla dikkat çekiyor.

Tandırda geleneksel hazırlık

Büryan, etin bir gün önceden hazırlanıp suya konulması ve tandırda kontrollü ateşle pişirilmesiyle hazırlanır. Etler, tandır köz haline geldiğinde asılarak içeride buharla pişiriliyor. Ortalama pişirme süresi 3 saat olup, tüm hazırlık ve pişirme süreci genel olarak yaklaşık 6 saat sürüyor. Satışlar genellikle saat 11.00 itibarıyla başlıyor.

Besleyici özellikleri

Yüksek kaliteli protein içeriğiyle bilinen büryan, özellikle fiziksel olarak aktif bireyler için önemli bir enerji kaynağı oluşturuyor. B12 vitamini ve demir bakımından zengin olan bu yemek, bağışıklık sistemini destekleyip uzun süre tokluk sağlıyor. Ancak yağ oranı nedeniyle ölçülü tüketilmesi öneriliyor.

Uzman değerlendirmesi

Beslenme Uzmanı Diyetisyen Büşra Balaban büryanın besin değerlerine vurgu yaparak bağışıklığı desteklediğini, enerji verdiğini ve tokluk sağladığını belirtiyor. Balaban, büryanın bölgeye özgü geleneksel pişirme yöntemiyle hazırlanan sağlıklı ve katkısız bir et yemeği olduğunu; doğru ve dengeli porsiyonlarla kültürel mirasın sağlıklı bir parçası haline geldiğini ifade etti. Afiyet olsun.

Ustanın anlatımı

Büryan ustası Metin Göçmen, yaklaşık 40 yıldır sektörde olduğunu ve 20 yılı aşkın süredir kendi işletmesinde büryan yaptığını belirtti. Göçmen, mesleğin zahmetli ama zevkli olduğunu anlatarak hazırlık sürecini şu şekilde aktarıyor: etler iki saat suda bekletiliyor, tandır köz haline geldiğinde etler asılıyor ve içeride buhar oluşunca etler tandıra giriyor. Püf noktasının tandırın ısısının dengeli ayarlanması olduğunu; çok yanarsa kuruyacağını, az yanarsa sulu kalacağını vurguladı.

Müşteri yorumu

Kutbettin Toplu ise Metin Usta’nın büryanını övgüyle anlatarak, ürünün Doğu Anadolu Bölgesi’nin en iri ve kaliteli büryanları arasında yer aldığını söyledi. Görüntü ve rengine bakılarak kalitesinin anlaşıldığını belirten Toplu, lezzet ve özen nedeniyle sıkça geleceğini ifade etti.

Sonuç: Muş büryanı, geleneksel tandır yöntemi ve besleyici içeriğiyle hem lezzet tutkunlarının hem de kış aylarında enerjik ve doyurucu bir yemek arayanların tercihi olmaya devam ediyor.

