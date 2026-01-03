Muş’ta 7/24 Karla Mücadele: 298 Köy Yolu Yeniden Açıldı

Muş’ta köy yollarında gece mesaisi: Ekipler 7/24 sahada

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin gece-gündüz, 7/24 esasına göre yürüttüğü karla mücadele çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açılıyor.

Karla mücadele çalışmaları

İl genelinde 5 ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında 68 iş makinesi ve 110 personel görev aldı. Ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen kar küreme ve yol açma çalışmalarını vardiya sistemiyle sürdürerek dünden bugüne kadar 298 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı. Halen kapalı bulunan 70 köy yolu için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öncelik hasta ve acil durumlar

Karla mücadelede hasta, yaşlı ve acil durumların bulunduğu bölgelerin yolları öncelikli olarak temizleniyor. Fırtınanın etkisini sürdürmesi ve bazı yolların yeniden kapanması durumunda ekipler, gece ve gündüz aralıksız çalışarak kısa sürede ulaşımı tekrar sağlıyor.

Vatandaşın teşekkürleri

Toprakkale köyünde yürütülen çalışmaları takip eden köy muhtarı Muhlis Özmen, "Muş İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ederim. Mağduriyet yaşanmaması için gece, gündüz demeden köy yollarımızı açıyorlar, çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Kar yağışı ve tipiden dolayı yollarının kapandığını ifade eden Hasan Tuncer, "Üç gündür kardan dolayı yolumuz kapalıydı. Devletimizden Allah razı olsun, iş makineleriyle gelip yolumuzu açtılar. Çok memnun olduk. Allah onlardan razı olsun ve yardımcıları olsun. Bundan sonra daha rahat gidip gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

