Muş'ta Besiciler Söğüt Dallarıyla Yem Maliyetini Düşürüyor

Muş’ta küçükbaş yetiştiricileri, budanan söğüt dallarıyla yem maliyetini azaltıyor; üreticiler günde 3 defa söğüt ve buğday veriyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:12
Kış şartlarına karşı pratik ve ekonomik alternatif: Budanan söğüt dalları

Muş, Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan illerinden biri olarak kış aylarında hayvancılıkta zorluklar yaşanıyor. Kar üzerinde hayvanlarını beslemekte güçlük çeken üreticiler, maliyeti düşürecek ve pratik bir çözüm geliştiriyor.

Küçükbaş yetiştiricileri, bahçelerindeki söğüt dallarıı budayarak hem hayvanlarını besliyor hem de saman ve arpa maliyetinden tasarruf sağlıyor. Besiciler sabah saatlerinde hayvanlarına saman ve arpa verirken, günün ilerleyen saatlerinde budadıkları söğüt dallarını yem olarak kullanıyor. Lif açısından zengin olan söğüt dalları, küçükbaş hayvanlar tarafından severek tüketiliyor.

İsmail Güngör: Ayrancı köyünde hayvancılık yapıyoruz. Burada babama yardım ediyorum. Biz de saman ve arpadan tasarruf etmek için söğüt dallarını getiriyoruz. Günde söğüt dallarını getirip keçilere veriyoruz. Günde 3 defa söğüt dallarını ve buğdayı getirip hayvanlara veriyoruz. Ağaçlara çıkmak ne kadar zor olsa bile biz bu işi severek yapıyoruz. Keçilerimiz doğum yapmak üzere. Doğumdan önce keçilerimizi iyi beslemek için büyük çaba sarf ediyoruz. Günde üç defa keçilerimize saman, arpa ve söğüt dalı veriyoruz. Söğüt dalı bizim için alternatif bir yem oldu

Üreticilerin uyguladığı bu yöntem, hem ekonomik hem de erişilebilir bir çözüm sunuyor. Karla kaplı meralarda yem bulmanın zorlaştığı dönemlerde söğüt dalları küçükbaş yetiştiricileri için önemli bir destek kaynağı haline geliyor.

