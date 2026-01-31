Erzincan'da Çatıda Mahsur Kalan Kedi İtfaiye ile Güvenle İndirildi

Erzincan'da çatıda mahsur kalan kedi itfaiye tarafından güvenle indirildi

Atatürk Mahallesi 400. Sokak'ta gece saatlerinde yaşanan anlar kameralara yansıdı

Erzincan Atatürk Mahallesi'nde, bir binanın çatısına çıkan kedi mahallede kısa süreli endişe yarattı.

Olay, Atatürk Mahallesi 400. Sokak adresinde gece saatlerinde meydana geldi. Kedinin çatıda mahsur kaldığını fark eden sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adrese sevk edilen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak çatıya çıktı. Ekiplerin yaklaşmasıyla panikleyen kedi, ekiplerin müdahalesi sırasında kendi imkânlarıyla aşağı inmeyi başardı.

Kedinin sağ salim kurtarılmasıyla sahibi büyük mutluluk yaşadı. Yaşanan telaş ve sevinç dolu anlar kameraya yansırken, olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin hızlı ve duyarlı çalışmasını takdirle karşıladı. Olay, kısa sürede güvenli şekilde sonlandırıldı.

ERZİNCAN’DA ÇATIDAKİ KEDİ İÇİN İTFAİYE SEFERBER OLDU