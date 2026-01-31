Tunceli'de 113 köy yolu ulaşıma kapandı
Yoğun kar ve buzlanma yaşamı etkiliyor
Meteoroloji’nin uyarısının ardından dün sabah başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. 362 köy yolunun 113’ü yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü çığ uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, " Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl çevreleri ile Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.
