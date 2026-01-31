Tunceli'de 113 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli’de yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 113 köy yolu ulaşıma kapandı; ekiplerin çalışması sürüyor, Meteoroloji çığ uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:39
Tunceli'de 113 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de 113 köy yolu ulaşıma kapandı

Yoğun kar ve buzlanma yaşamı etkiliyor

Meteoroloji’nin uyarısının ardından dün sabah başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. 362 köy yolunun 113’ü yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü çığ uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, " Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl çevreleri ile Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.

TUNCELİ’DE YOĞUN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE 113 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN, EKİPLERİN...

TUNCELİ’DE YOĞUN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE 113 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN, EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR.

TUNCELİ’DE YOĞUN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE 113 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN, EKİPLERİN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın İncirliova'da Sağanak Hayatı Felç Etti
2
Tunceli’de SOGEP İmzaları: Kültürel Miras Dijitalleşiyor, Engelsiz Nefes Evi Kuruluyor
3
Bayburt'ta Taşkın Kontrol İnşaatları Yukarı Dikmetaş ve Oruçbeyli'de Sürüyor
4
Kastamonu'da Şantiyede Yaralı Ördek İşçinin Bakımıyla Kurtarıldı
5
Mersin'de Sel: Akdeniz Kahverengi, Sahiller Odunla Doldu
6
Düzce Kurtsuyu'da Beton V Kanal ile Altyapı ve Drenaj Çalışmaları
7
Muş'ta Besiciler Söğüt Dallarıyla Yem Maliyetini Düşürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları