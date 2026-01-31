Mersin'de Sel: Akdeniz Kahverengi, Sahiller Odunla Doldu

Mersin'de sağanak sonrası coşan dereler Akdeniz'i kahverengiye boyadı, sahiller odunla kaplandı; 51 ev ve işyeri ile 8 araç etkilendi, 12 kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:56
Mersin'de sel sonrası Akdeniz kahverengiye büründü, sahiller odunla kaplandı

Mersin'de etkili olan sağanak yağış sonrası coşan derelerin taşıdığı sular, Akdeniz'i kahverengiye boyadı ve sahiller odunla doldu. Sabahın erken saatlerinde bazı vatandaşlar sahile gelerek kışlık yakacak için odun toplamaya başladı.

Merkez ve ilçelerde dünden itibaren süren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Mezitli ilçesindeki Mezitli Deresi ile Deniz Mahallesi'ndeki Tece Deresi taşınca çevrede su taşkınları meydana geldi; bazı köprüler zarar gördü ve dere çevresindeki çok sayıda ev ile iş yeri sular altında kaldı. Erdemli ilçesinde Kargıcak Deresi taştı, çok sayıda tarım arazisi ile bir okulun bahçesi su altında kaldı. Ayrıca Dağlı Mahallesi'nde bulunan köprünün sel sularına dayanamayarak yıkıldığı öğrenildi.

Hasar ve müdahale

Selin yaralarını sarmak için çalışmalar Mersin Valiliği koordinesinde AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi ekiplerince yürütüldü. Sel nedeniyle 51 ev ve işyeri ile 8 araç su taşkınlarından etkilendi, 2 küçükbaş hayvan telef oldu ve mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı.

Yağışlarla birlikte Mersin genelindeki birçok dere beslenerek denize döküldü. Yaylalardan gelen sel sularıyla coşan dereler, 321 kilometre kıyısı bulunan Akdeniz'e ulaştığında mavi ile kahverenginin buluştuğu görüntüler oluştu. Özellikle Erdemli ilçesinden geçen Alata, Tömük ve Arpaçbahşiş mahallelerinden geçen derelerde sürüklenen odunlar denize taşındı ve birçok kumsal odun ve çalılıkla kaplandı.

Vatandaşlar yağışların etkili olduğunu belirterek, sel ile gelen odunları sobada yakmak üzere topladıklarını söyledi. Yetkililer ise bölgede yağışların sürdüğünü ve yer yer kuvvetli olabileceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

