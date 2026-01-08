Muş'ta ebru kursuna şehit yakınları ve gazilerden yoğun ilgi

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam programı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen ebru kursu, şehit yakınları ve gaziler tarafından yoğun ilgi gördü. Kurs, katılımcılara hem sanatsal gelişim hem de ekonomik katkı sağlama hedefiyle açıldı.

Kursa katılan kadınlar geleneksel Türk sanatlarından biri olan ebruyu öğreniyor. Eğitim sürecinde kursiyerler el becerilerini geliştiriyor ve ürettikleri eserlerle aile bütçelerine katkıda bulunma imkânı elde ediyor.

Kursun amacı ve etkileri

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kırtay programda yaptığı konuşmada kursun amaçlarını ve beklenen faydalarını anlattı. Kırtay, kurs sayesinde katılımcıların kendilerini ifade edebilmelerini, özgüvenlerini artırmalarını, yaşadıkları travmalarla başa çıkmalarını, duygusal olarak iyileşmelerini ve toplumla yeniden bağ kurmalarını hedeflediklerini belirtti. Şehit yakınları ve gazilerin toplum için çok kıymetli ve değerli olduğunu vurgulayan Kırtay, kursun Halk Eğitim Merkezi ile yapılan işbirliği sonucunda tercih edildiğini söyledi.

Kırtay ayrıca ebru sanatının sabır ve huzur veren yönüne dikkat çekerek kursun yaklaşık 3 aydır devam ettiğini ve bu süreçte şehit yakınları ile gazi yakınlarının sosyal bir ortamda bir araya geldiğini ifade etti.

Organizasyon ve sürdürülebilirlik

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahsin Oran kursun şehit ve gazi yakınlarına yönelik özel bir proje kapsamında düzenlendiğini belirtti. Oran, vatanın minnettar olduğu şehitlerimizin ve gazilerimizin birinci derece yakınlarının bu kursta yer almasının kendileri için ayrı bir hassasiyet taşıdığını söyledi ve kursun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı projesi çerçevesinde hayata geçirildiğini hatırlattı.

Kırtay çalışmaların devam edeceğini bildirerek bundan sonra da sanata teşvik ve sanatla yaşam programları kapsamında benzer kursların sürdürülmesini planladıklarını, emeği geçen eğitmenlere, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü personeline ve kursiyerlere teşekkür ettiğini belirtti.

