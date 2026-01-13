Muş'ta Gazeteciler Yürüyerek İş Makinesine Yolu Tarif Etti

Muş'ta yoğun kar ve fırtına sırasında gazeteciler yürüyerek iş makinesi operatörüne yolu gösterdi; 238 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:21
Yoğun kar ve fırtınada dayanışma örneği

Muş’ta dün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 238 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri yolların yeniden açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyünde yürütülen yol açma çalışmaları sırasında, karla birlikte güzergâhlar tamamen beyaza büründü ve yol izleri kayboldu. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine iş makinesi operatörüne bölgede haber takibi yapan gazeteciler yardımcı oldu.

Gazetecilerin ayak izlerini takip eden iş makinesi, yaklaşık 4 kilometrelik zorlu güzergâhı aşarak yol açma çalışmasını tamamladı ve ekip Muş-Bingöl kara yoluna ulaşmayı başardı.

İş makinesi operatörü Ramazan Kalaycıoğlu olayla ilgili şunları söyledi: "Her taraf karla kaplıydı. Her yer bembeyaz olduğu için yolu ayırt edemedim. Karla mücadele çalışmaları sırasında yolları açmaya çalışırken gazeteci arkadaşlarla karşılaştık. Sağ olsunlar, el birliğiyle bana yardımcı oldular. Gazeteci arkadaşlar araçlarından inerek iş makinesinin önünde yürüdü, bana yolu gösterdiler. Onları takip ederek ve ayak izlerine bakarak yolu açmaya çalıştık. Çok şükür yolu açıp ana yola ulaştık."

Yolda mahsur kalan vatandaş Salih Arslan ise, "Yollar tipi ve fırtına nedeniyle kapalı. Yaklaşık bir saattir burada mahsur kalmış durumdayım. Yoğun kar nedeniyle yol izi tamamen kaybolmuş durumda" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları