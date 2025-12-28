Muş'ta Kar Yağışı: 333 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Yoğun kar nedeniyle ulaşım aksadı, ekipler seferber

Dün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, kent genelinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı sonucu 333 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalar başlattı. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar 70 köy yolu ulaşıma açıldı; kapalı kalan diğer köy yollarında ise yol açma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

Ekiplerin yoğun mesaisi devam ederken yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarıları dikkate almaları gerektiğini bildirdi.

