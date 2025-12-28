DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.191,76 -0,35%

Muş'ta Kar Yağışı: 333 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Muş'ta dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 333 köy yolu ulaşıma kapandı; ekipler 70 yolu açtı, çalışmalar sürüyor. Vatandaşlara yola çıkmama uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:19
Muş'ta Kar Yağışı: 333 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Muş'ta Kar Yağışı: 333 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Yoğun kar nedeniyle ulaşım aksadı, ekipler seferber

Dün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, kent genelinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı sonucu 333 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalar başlattı. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar 70 köy yolu ulaşıma açıldı; kapalı kalan diğer köy yollarında ise yol açma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

Ekiplerin yoğun mesaisi devam ederken yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarıları dikkate almaları gerektiğini bildirdi.

MUŞ’TA ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KENT GENELİNDE 333 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI....

MUŞ’TA ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KENT GENELİNDE 333 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI. EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SONUCU 70 KÖY YOLU YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI.

MUŞ’TA ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KENT GENELİNDE 333 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI....

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana’da 50 Ton Sedir Tohumu Doğal Gençleştirme İçin Toprakla Buluştu
2
Erzurum Beyaza Büründü: Bin 315 Köy Yolu Kapandı, Kar 30 Santimi Aştı
3
Siirt'te 45 Köy Yolu Kar Sonrası Ulaşıma Açıldı
4
Adana'da 50 Ton Sedir Tohumu Toprakla Buluştu
5
Diyarbakır Büyükşehir'den 'Yerinde Çözüm': Asfalt, Yaya Geçidi ve Su Sayaçları
6
Samsun akaryakıt istasyonu faciası: Çiğdem Kaya’nın yürek yakan doğum günü paylaşımı
7
Samsun Canik’te Sıfır Atık Marketi: Aile Bütçesine Katkı, Gençlere Çevre Bilinci

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti