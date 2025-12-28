DOLAR
Eskişehir'de Kar Etkili: Park Halindeki Araçlar Beyaza Büründü

Eskişehir'de mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklarla başlayan kar yağışı, yüksek kesimler ve park halindeki araçlarda hayatı etkiledi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:44
Eskişehir'de Kar Etkili: Park Halindeki Araçlar Beyaza Büründü

Eskişehir'de kar hayatı etkiledi

Park halindeki araçlar ve sokaklar beyaza büründü

Kış mevsiminin yüzünü iyice göstermesiyle birlikte Eskişehir'de beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle başlayan yağış, özellikle yüksek kesimlerde ve mahalle aralarında günlük yaşamı etkiledi.

Park halindeki araçların karla kaplandığı gözlendi; bazı sürücüler sabah işe gitmek için araçlarını temizlemek zorunda kaldı. Karla kaplanan sokaklar ve mahaller, vatandaşların telefon kameralarına yansıyan görüntülerle beyaza büründü.

Yetkililer ve vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini hatırlatırken, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması ve gerekli hazırlıkların yapılması çağrısında bulundu.

