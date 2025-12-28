DOLAR
Nilüfer'de Afet Bilinci Güçleniyor: Eğitim ve Tatbikatlar

Nilüfer Belediyesi, BAKUT, ANDA ve MAG-AME ile ortak eğitimler düzenleyerek deprem ve yangın tatbikatlarıyla afet bilincini artırdı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:22
Nilüfer'de Afet Bilinci Güçleniyor: Eğitim ve Tatbikatlar

Nilüfer'de Afet Bilinci İçin Güç Birliği

Nilüfer Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak kentte afet bilincini yükseltmeyi sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi, Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve Pancar Deposunda düzenlenen eğitimlerde, deprem ve yangın anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.

Kapsamlı Eğitim Programı

Afetlere dayanıklı bir kent oluşturma hedefi doğrultusunda, Nilüfer Belediyesi personeli ve vatandaşlar tehlikelere karşı bilgilendirildi. Eğitim programı, BAKUT, ANDA ve MAG-AME Arama Kurtarma dernekleriyle iş birliği içinde gerçekleştirildi. Teorik sunumların yanı sıra tahliye planları gözden geçirildi ve afet anında paniğin önlenmesine yönelik yöntemler paylaşıldı.

Uygulamalı Tatbikatlar ve "Çök-Kapan-Tutun"

Eğitimler kapsamında senaryo gereği alarm çalındığında binaların tahliyesi uygulandı. Personel, "Çök-Kapan-Tutun" uygulamasını başarıyla hayata geçirerek güvenli toplanma alanlarına ulaştı. Tatbikatlarda ayrıca yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı ve başlangıç aşamasındaki yangınlara müdahale teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Nilüfer Belediyesi yetkilileri, bu tür eğitim ve tatbikatların hem bireysel farkındalığı artırdığını hem de toplumsal dayanıklılığı güçlendirdiğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

