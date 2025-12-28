Nilüfer'de Afet Bilinci Güçleniyor: Eğitim ve Tatbikatlar

Nilüfer'de Afet Bilinci İçin Güç Birliği

Nilüfer Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak kentte afet bilincini yükseltmeyi sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi, Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve Pancar Deposunda düzenlenen eğitimlerde, deprem ve yangın anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.

Kapsamlı Eğitim Programı

Afetlere dayanıklı bir kent oluşturma hedefi doğrultusunda, Nilüfer Belediyesi personeli ve vatandaşlar tehlikelere karşı bilgilendirildi. Eğitim programı, BAKUT, ANDA ve MAG-AME Arama Kurtarma dernekleriyle iş birliği içinde gerçekleştirildi. Teorik sunumların yanı sıra tahliye planları gözden geçirildi ve afet anında paniğin önlenmesine yönelik yöntemler paylaşıldı.

Uygulamalı Tatbikatlar ve "Çök-Kapan-Tutun"

Eğitimler kapsamında senaryo gereği alarm çalındığında binaların tahliyesi uygulandı. Personel, "Çök-Kapan-Tutun" uygulamasını başarıyla hayata geçirerek güvenli toplanma alanlarına ulaştı. Tatbikatlarda ayrıca yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı ve başlangıç aşamasındaki yangınlara müdahale teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Nilüfer Belediyesi yetkilileri, bu tür eğitim ve tatbikatların hem bireysel farkındalığı artırdığını hem de toplumsal dayanıklılığı güçlendirdiğini vurguladı.

