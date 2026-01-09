Muş'ta Karasu Nehri'nde Su Samuru Buzlar Arasında Görüldü

Sibirya soğuklarıyla buz tutan nehirde nadir anlar kameralara yansıdı

Muş merkezindeki Karasu Nehri, etkili Sibirya soğukları nedeniyle büyük oranda buzla kaplandı. Bu zorlu kış koşullarında nehirde görülen su samuru, bölgedeki doğa tutkunlarının ve fotoğrafçıların dikkatini çekti.

Su samuru, Karasu Nehri üzerinde yiyecek ararken kuş fotoğrafçısı Resul Mutlu tarafından hem fotoğraf hem de video olarak kaydedildi. Mutlu, canlıyı doğal ortamında görüntülemenin kendisi için oldukça keyifli bir çalışma olduğunu belirtti.

Bu tür gözlemler, bölgedeki ekosistemin korunmuş ve canlı olduğuna işaret ediyor ve doğa gözlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

