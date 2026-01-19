Muş'ta Yoğun Kar: 176 Köy Yolu Kapandı, 229 Yol Yeniden Açıldı

Muş'ta Yoğun Kar Ulaşıma Engel Oldu

Ekipler ve sağlık personeli sahada seferber oldu

Dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, Muş kırsalında ulaşımı büyük ölçüde aksattı. Kent genelinde 176 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için aralıksız çalışma yürüttü. Gün boyu yapılan müdahaleler sonucunda, açılan ve tekrar kapanan yollar dahil olmak üzere toplam 229 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan diğer köy yollarında ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olumsuz hava şartları sağlık hizmetlerini de zorladı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulanslara rağmen hastalara ulaşmak için yoğun çaba harcadı; bazı ambulanslar yolda kara saplandı ve bu araçların yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Ekiplerin sahadaki yoğun mesaisi devam ederken yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarıları dikkate almaları çağrısında bulundu.

