Muş'ta Yoğun Kar: 250 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Muş'ta sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kent genelinde ulaşımı aksattı. Yoğun kar nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapandı ve ekipler yolların yeniden açılması için aralıksız çalışma yürütüyor.

Karla mücadele çalışmaları

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle önceliği acil ihtiyaç bulunan bölgelere ve ulaşımın tamamen kesildiği yerleşim yerlerine vererek karla mücadele ediyor. Çalışmalar kesintisiz sürdürülüyor.

Ana arterlerde temizlik ve tuzlama

Görev alanı kapsamında çalışma yürüten Karayolları ekipleri ise ana arterler ve devlet yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Valilikten uyarı

Muş Valiliği yaptığı açıklamada, kar yağışının yer yer etkisini sürdürdüğünü belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilik, karla mücadele ekiplerinin ulaşımda aksama yaşanmaması için sahada çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

