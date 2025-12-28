DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.757.544,25 -0,09%

Muş'ta Yoğun Kar: 250 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, Muş İl Özel İdaresi ve Karayolları öncelikle acil bölgelere müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 01:54
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 02:03
Muş'ta Yoğun Kar: 250 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Muş'ta Yoğun Kar: 250 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Muş'ta sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kent genelinde ulaşımı aksattı. Yoğun kar nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapandı ve ekipler yolların yeniden açılması için aralıksız çalışma yürütüyor.

Karla mücadele çalışmaları

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle önceliği acil ihtiyaç bulunan bölgelere ve ulaşımın tamamen kesildiği yerleşim yerlerine vererek karla mücadele ediyor. Çalışmalar kesintisiz sürdürülüyor.

Ana arterlerde temizlik ve tuzlama

Görev alanı kapsamında çalışma yürüten Karayolları ekipleri ise ana arterler ve devlet yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Valilikten uyarı

Muş Valiliği yaptığı açıklamada, kar yağışının yer yer etkisini sürdürdüğünü belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilik, karla mücadele ekiplerinin ulaşımda aksama yaşanmaması için sahada çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

MUŞ’TA ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞI, ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDU. YOĞUN KAR YAĞIŞI SONUCU KENT...

MUŞ’TA ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞI, ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDU. YOĞUN KAR YAĞIŞI SONUCU KENT GENELİNDE 250 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI.

MUŞ’TA ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞI, ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDU. YOĞUN KAR YAĞIŞI SONUCU KENT...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Yoğun Kar: 250 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
2
Yüksekova'da Kara Saplanan Ambulansı Karla Mücadele Ekipleri Kurtardı
3
Ardahan'da Şehir Merkezine İnen Kurt Cep Telefonuyla Görüntülendi
4
Tendürek Geçidi'nde Kızılay'tan Mahsur Kalan Sürücülere Yardım
5
İnebolu'da Kar Engeli: Cenaze Aracı Mahsur Kaldı, Traktörle Kurtarıldı
6
Mardin Mazıdağı'nda Mevsimin İlk Karı Beyaza Bürüdü
7
Bozyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti