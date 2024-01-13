Mutfakta ustalaşın: Evde Pizza yapmanın püf noktaları

Bu tarif, evde lezzetli bir pizza yapmanın adımlarını basit ve anlaşılır bir şekilde sunar. Umarım bu tarif, pizza yapma deneyiminizi daha keyifli hale getirir!

Mutfakta ustalaşın: Evde Pizza yapmanın püf noktaları
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Ev yapımı Pizza nasıl hazırlanır?

Hem Kahvaltılara hem akşam yemeğine, kısacası her öğüne yakışan çocukların bayılacağı nefis bir tarif!

Mutfakta ustalaşın: Evde Pizza yapmanın püf noktaları

Malzemeler

Hamur İçin:

  • 5 su bardağı un
  • 1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • Yarım yemek kaşığı tuz
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 su bardağı ılık su

Sos İçin:

  • 2 su bardağı domates sosu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kuru fesleğen
  • 1 çay kaşığı kekik

Üzeri İçin:

  • Mozzarella peyniri
  • Kaşar peyniri
  • Sucuk
  • Sosis
  • Domates kurusu
  • Mantar
  • Mısır

Pizza Tepsisi Ölçüsü: 40 cm

Pizza Yapılışı

  • Yoğurma kabına unu alın ve ortasını havuz gibi açın. Unun ortasına instant maya, şeker, tuz, zeytinyağı ve ılık suyu ekleyin ve hamuru yoğurun. İnstant maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • Hamuru toparlayın ve üzerini streç filmle kapatıp 30 dakika mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamuru tezgaha alın ve havasını alarak ikiye bölün. İnce hamurlu pizza için hamuru üçe bölebilirsiniz.
  • Beze haline getirdiğiniz hamuru merdane yardımıyla açın. Pizza tepsisine almadan önce boyutunu kontrol edin. Hamuru yağlanmış pizza tepsisine yerleştirin ve kenarlarını düzeltin. Alternatif olarak, fırın tepsisine pişirme kağıdı sererek veya mısır unu serperek de kullanabilirsiniz.
  • Hamurun yüzeyine çatal ile delikler açın. Önceden ısıtılmış 200°C fırında hamuru 10 dakika pişirin. Bu arada, domates sosu, zeytinyağı, kuru fesleğen ve kekiği karıştırarak pizzanın sosunu hazırlayın.
  • Yarı pişmiş hamuru fırından çıkarın ve üzerine hazırladığınız sosu sürün. Mozzarella veya kaşar peyniri rendesini serpin. Sucuk, sosis, domates kurusu, mantar ve mısır tanelerini ekleyin.
  • Pizzayı tekrar fırına verin ve 200°C'de 20 dakika daha pişirin. Peynir eriyip, sucuk ve sosisler kızardığında pizzanız servise hazırdır. Afiyet olsun!
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