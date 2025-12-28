DOLAR
Tekirdağ'da Kuvvetli Poyraz Sahilleri Kırmızı Yosunla Kapladı

Tekirdağ'da üç gündür süren kuvvetli poyraz, kıyılarda kırmızı yosun birikimine yol açtı; yetkililer mevsimsel etkiler nedeniyle gerekirse temizlik yapılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:05
Rüzgar ve dalgalar kıyıya yoğun yosun taşıdı

Tekirdağ kıyılarında, üç gündür etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle bazı sahil kesimleri kırmızı yosun tabakalarıyla kaplandı.

Kent genelinde etkili olan rüzgar ve yükselen dalgalar, kıyı şeridine yoğun miktarda yosun ve çeşitli deniz atıkları sürükledi. Özellikle belirli noktalarda biriken kırmızı yosunlar, sahilde dikkat çekici görüntüler oluşturdu ve vatandaşların ilgisini çekti.

Gözlemlere göre dalgalar zaman zaman şiddetini artırıyor; yosunların rüzgar yönüne bağlı olarak kıyı boyunca yayıldığı kaydedildi. Bu dağılım, bazı bölgelerde yoğun bir birikime neden oldu.

Yetkililer, oluşan durumun mevsimsel hava hareketlerine bağlı olduğunu belirterek, gerekli görülmesi halinde sahil hattında temizlik çalışması yapılacağını bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

