Tekirdağ'da Kuvvetli Poyraz Sahilleri Kırmızı Yosunla Kapladı

Rüzgar ve dalgalar kıyıya yoğun yosun taşıdı

Tekirdağ kıyılarında, üç gündür etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle bazı sahil kesimleri kırmızı yosun tabakalarıyla kaplandı.

Kent genelinde etkili olan rüzgar ve yükselen dalgalar, kıyı şeridine yoğun miktarda yosun ve çeşitli deniz atıkları sürükledi. Özellikle belirli noktalarda biriken kırmızı yosunlar, sahilde dikkat çekici görüntüler oluşturdu ve vatandaşların ilgisini çekti.

Gözlemlere göre dalgalar zaman zaman şiddetini artırıyor; yosunların rüzgar yönüne bağlı olarak kıyı boyunca yayıldığı kaydedildi. Bu dağılım, bazı bölgelerde yoğun bir birikime neden oldu.

Yetkililer, oluşan durumun mevsimsel hava hareketlerine bağlı olduğunu belirterek, gerekli görülmesi halinde sahil hattında temizlik çalışması yapılacağını bildirdi.

TEKİRDAĞ’DA ÜÇ GÜNDÜR ETKİSİNİ SÜRDÜREN KUVVETLİ POYRAZ NEDENİYLE SAHİLİN BAZI BÖLÜMLERİ KIRMIZI YOSUNLA KAPLANDI.