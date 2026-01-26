Nemrut Kalderası'nda Kartpostallık Mercek Bulutu

Gökyüzünde nadir bir doğa olayı

Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası üzerinde oluşan mercek bulutu, düzgün ve uzamış yapısıyla gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Nadir görülen bu bulut türü, özellikle sabah ve öğle saatlerinde kaldera çevresinde net şekilde gözlemlendi ve bölge semalarında etkileyici bir manzara meydana getirdi. Ziyaretçiler ve doğa tutkunları bu eşsiz görünümü fotoğraflamak için alana akın etti.

Oluşum ve uzman değerlendirmesi

Atmosferdeki rüzgâr hareketleri ile Nemrut Dağı’nın topoğrafik yapısının etkisiyle oluştuğu değerlendirilen mercek bulutu, uzmanlar tarafından genellikle dağ ve yüksek alanlar üzerinden geçen hava akımlarının oluşturduğu dalgalanmalar sonucu meydana geldiği belirtilerek, meteorolojik açıdan dikkat çekici ancak tehlike arz etmeyen bir doğal oluşum olduğu vurgulandı.

Soğuk hava şartları ve stabil atmosferin hâkim olduğu ortamda gözlemlenen bu nadir doğa olayını doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen görüntüledi.

Manzara, bölge halkı ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekerken, gözlemciler mercek bulutunun sunduğu görsel şöleni sosyal medyada paylaştı.

