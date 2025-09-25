Neşet Ertaş Kırşehir'de Mezar Başında Anıldı — 13. Yıl

Anma Töreninde Dua, Karanfil ve Hatıralar

'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 13. yılında Kırşehir'de mezarı başında anıldı.

Bağbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Ertaş'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ailesi, protokol üyeleri ve sevenleri, ozanın kabrine karanfil bıraktı.

Hüseyin Ertaş, törendeki konuşmasında dünyanın farklı yerlerinden gelen iyi dilek ve dualar için teşekkür etti. Babasından sonra da Abdal geleneğinin temsilcilerinin bulunduğunu, onların öğütlerine ve miras olarak bıraktıkları eserlere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Ertaş, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu kaynaklar kurutulmasın, onlara sahip çıkılsın. Babam da sürekli söylüyordu. Bizim için önemli olan anma etkinliklerinde ve konserlerde yerel dediğimiz o sanatçılara da fırsat verilmesidir. Kırşehir'de böyle bir kıvılcım var, tüm memlekete yayılması bizim dileğimiz. Gençlerimize fırsat verilsin. Babamız son Abdal değildi, son temsilci de değildir. Daha gerisi vardır. Babamız bir geleneğin temsilcisiydi, 'Sanatımın yüzde 90'ını babama borçluyum.' derdi. Babamız bir geleneği aldı, bir yere getirdi, bunun devamı da var. Özünü bozmadan, sözünü karıştırmadan, doğru çalıp söylerlerse mirasa sahip çıkmanın da en doğru yolu budur.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da Ertaş'ı rahmet ve özlemle andıklarını belirterek, 'Kırşehir küçük bir şehir olduğu için halka mal olmuş isimlerle ön plana çıkıyordu. Neşet Ertaş, bunların en önemlisi. Sadece Kırşehir değil, tüm Türkiye'nin ve dünyanın da en önemli sanatçılarından birisidir.' dedi.

Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ise Ertaş'ın şehrin en önemli değerlerinden biri olduğunu, hayatını memleket sevdasına ve Kırşehir'in tanıtımına adadığını belirterek, gönül insanı kimliği ve kalplerdeki sevgisinin her geçen gün büyüdüğünü vurguladı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da törende şu değerlendirmeyi yaptı: 'Neşet Ertaş, türkülerini herkes söylesin diye yaptı. Aşkları, sevgileri, dostlukları, kendi sazı sözüyle dillendirdi. İncinsen de incitmeyen bir Anadolu Abdal geleneğinin merkezlerinden birisi Kırşehir. Bizler fani dünyadan geçip gideceğiz ama yüzlerce yıl Neşet Ertaş hep bu topraklarda sazıyla sözüyle anılacak.'

Neşet Ertaş'ın yakın dostu ve adına kitap yazan Bayram Bilge Tokel ile Türk Halk Müziği sanatçıları ve törene katılanlar, sanatçının babası ve bozlak ustası Muharrem Ertaş'ın aynı mezarlıkta bulunan kabrini de ziyaret edip dua okudu.

Tören, Ertaş'ın anısını yaşatmaya yönelik duygusal anlar ve yerel müzik geleneğinin önemine vurgu yapan sözlerle sona erdi.