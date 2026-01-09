Niğde'de Şiddetli Rüzgar: Minare Yıkıldı, Çatılar Uçtu

Etkinin yaşandığı köyler ve zarar

Niğde'de etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Ulukışla ilçesine bağlı Alihoca köyünde kuvvetli rüzgar nedeniyle köy camisine ait minare yıkıldı.

Yıkılan minarenin taşları, bitişikteki bir evin çatısına ve yola düştü. Evde ve çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Ev, minareden kopan taşlar nedeniyle zarar gördü.

Merkeze bağlı Pınarcık köyünde fırtına bazı yapılarda hasara yol açtı; bir evin duvarları zarar görürken, Murtaza köyünde bir evin çatısının uçtuğu öğrenildi.

Valilik uyarısı

Niğde Valiliği tarafından yapılan meteorolojik uyarıda; il genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi. Uyarıda, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

