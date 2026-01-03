Niğde'de yaban keçisi popülasyonu 3 bin 156'ya yükseldi

Envanter çalışmasının bulguları

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2025 yılı sonunda gerçekleştirdiği envanter çalışmaları, Niğde'de yaban keçisi popülasyonunun artış gösterdiğini ortaya koydu.

Yapılan sayımlara göre, 2024 yılında 3 bin 114 olarak tespit edilen yaban keçisi sayısı, 2025 yılı sonunda 3 bin 156'ya yükseldi.

Sayımlar, Çamardı ilçesindeki Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Aladağlar Milli Parkı ile Ulukışla ilçesine bağlı Horoz köyünde yürütüldü. Çalışmalar, 20 kişilik uzman ekip tarafından gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından yapılan saha sayımları sonucunda dağ keçilerinin güncel popülasyon sayısı belirlenmiş olup, elde edilen veriler bölgedeki tür çeşitliliği ve koruma çalışmalarının seyrine ışık tutuyor.

