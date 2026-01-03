DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.871.765,86 -0,4%

Niğde'de yaban keçisi popülasyonu 3 bin 156'ya yükseldi

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin 2025 envanterine göre Niğde'de yaban keçisi sayısı 3 bin 114'ten 3 bin 156'ya çıktı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:36
Niğde'de yaban keçisi popülasyonu 3 bin 156'ya yükseldi

Niğde'de yaban keçisi popülasyonu 3 bin 156'ya yükseldi

Envanter çalışmasının bulguları

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2025 yılı sonunda gerçekleştirdiği envanter çalışmaları, Niğde'de yaban keçisi popülasyonunun artış gösterdiğini ortaya koydu.

Yapılan sayımlara göre, 2024 yılında 3 bin 114 olarak tespit edilen yaban keçisi sayısı, 2025 yılı sonunda 3 bin 156'ya yükseldi.

Sayımlar, Çamardı ilçesindeki Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Aladağlar Milli Parkı ile Ulukışla ilçesine bağlı Horoz köyünde yürütüldü. Çalışmalar, 20 kişilik uzman ekip tarafından gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından yapılan saha sayımları sonucunda dağ keçilerinin güncel popülasyon sayısı belirlenmiş olup, elde edilen veriler bölgedeki tür çeşitliliği ve koruma çalışmalarının seyrine ışık tutuyor.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN 2025 YILI SONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN...

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN 2025 YILI SONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ENVANTER ÇALIŞMALARI, NİĞDE’DE YABAN KEÇİSİ POPÜLASYONUNUN ARTIŞ GÖSTERDİĞİNİ ORTAYA KOYDU.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN 2025 YILI SONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 3,5 Yaşındaki Lavin Greyderle Ambulanstan Hastaneye Taşındı
2
Şırnak'ta Çığ Nedeniyle Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı
3
Malatya Akçadağ'da bin 600 rakımda kar keyfi — Kozluca'da arkadaşların ilginç eğlencesi
4
Kumluca-Kemer Karayolu'nda Heyelan: D-400'e Kayalar Yola Saçıldı
5
Gümüşhane’de Yaban Hayvanlarına Yemleme Seferberliği
6
Van'dan 'Gazze’yi Unutmayın' Çağrısı — Van Filistin’e Destek Platformu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları