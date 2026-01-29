Tahir Büyükakın İzmit Körfezi’nde Dalış: "Pinalar denizin geri dönüşünün müjdecisidir"

Eskihisar açıklarında 100 yapay resifte başlayan canlanma yerinde tespit edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi’ndeki ekosistemin canlanmasını ve biyolojik çeşitliliği yerinde incelemek amacıyla Eskihisar sahilinde dalış gerçekleştirdi. Dalışa, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı ile çeşitli su altı topluluklarının temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Heyet, Gebze ilçesi Eskihisar açıklarında 2024 yılında bırakılan 100 yapay resifin bulunduğu alana dalarak bölgede yeniden görülmeye başlayan deniz çayırları ve pina türünün yayılımını kayıt altına aldı. Bu bulgular, yürütülen çevre projelerinin somut sonuçlar verdiğine işaret ediyor.

Dalış sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükakın, İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği ve arıtma çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını vurguladı. Büyükakın, "Pinalar denizin geri dönüşünün müjdecisidir. Söz konusu bölgeyi koruma altına alacağız" dedi.

"Kardelen çiçekleri baharın müjdecisidir. Pinalar da denizin geri dönüşünün müjdecisidir. Deniz pinaları ve deniz çayırları, mavi karbon yatakları olarak düşünülmeli. Gerek karbon tutulumu gerekse oksijen üretimi açısından baktığımızda birim metrekare başına Amazon Ormanları’ndan 35 katlık bir kapasiteden bahsediyoruz. 1 metrekarelik bir deniz çayırı bölgesinde günlük yaklaşık 10-12 litrelik bir oksijen üretimi gerçekleşiyor. Pinalar ise 1 saatte yaklaşık 6 litrelik suyu filtre ediyor. Bu, denizdeki asılı partiküllerin, karbon, azot gibi maddelerin tutulumu ve karbonun depolanması anlamında inanılmaz bir potansiyel demek. Denizdeki çayırların artması, küresel ısınmaya karşı da bir tedbir aslında ama insanoğlu maalesef denizi oksijen kaynağından ederek, ayağını kuma değdirmek istiyor. Bu, deniz ekosistemi için en büyük hatalardan biri."

Büyükakın, bölgeyi koruma altına alma adımlarını anlatarak, "Yaklaşık bir hafta Mustafa Sarı hocamız yaptığı dalıştan sonra bize bu müjdeyi verince hemen harekete geçtik. İlk olarak bölgedeki çayırların gelişimini engelleyecek çöplerin temizliğini yaptık. Sonraki süreçte bu alanı koruyarak büyütmeye çalışacağız. Hep ’Dipten diriliş başladı’ demiştik. Şimdi ise giderek arttığını görüyoruz. Bunlar, Marmara Denizi adına umut verici gelişmeler. Mustafa hocama da bu konudaki gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi hayatını Marmara Denizi’ne adamış bir akademisyen. Bölgeden sürekli bize bilgiler veriyor. Biz de bu bilgiler doğrultusunda hızlıca harekete geçiyoruz. İnşallah bu bilinç yaygınlaşacak ve denizi tekrar hayata döndüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mustafa Sarı da Marmara Denizi’nin temizlenmesi için verilen mücadeleden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti ve çevredeki diğer yöneticilere çağrı yaptı: "Sıra diğer belediye başkanlarında"

"Marmara’nın çevresinde 7 ilin belediye başkanından da aynı duyarlılığı beklediğini" vurgulayan Prof. Dr. Sarı, "Marmara’nın çevresinde 7 il var. Sıra diğer belediye başkanlarında. Hepsini deniz çayırlarının, pinaların içinde görmek istiyoruz. Burası Marmara’nın kuzeyindeki deniz çayırları için son nokta. İzmit Körfezi’ndeki temizlik devam ettiği sürece buradan kuzeye doğru alanlara da yayılacağını umut ediyoruz. Belki küçücük bir alan ama bizim için anlamı büyük. Umut veriyor. İçinde Marmara’nın umudu pinalar var. Müsilajsız Marmara istiyorsak bir taraftan atıkları temizlememiz, bir taraftan da deniz ekosisteminin kendini iyileştirmesine katkı sağlayacak organizmaları korumamız lazım. Deniz çayırları ve pinalar bunların başında geliyor" diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni yeniden canlandırmak için üç ayaklı bir süreç yürütüyor; bunlardan en önemlisi İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi. Projenin birinci etabı tamamlanırken, ikinci etap çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar toplam 1 milyon 750 bin metreküp dip çamuru temizlenirken, hedef 3.8 milyon metreküp dip çamurun çıkarılması olarak açıklandı.

Dalışa Değirmendere Sualtı Topluluğu Başkanı Murat Kulakaç, Nefes Doğa Sporları Başkanı Mustafa Atay, Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Okulu Dalış Eğitmeni Sedat Türkmen, Nicomedia S.A.S. Kulübü Başkanı Cengiz Aslan, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Serdar Aksam ile Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Salim Öncel de eşlik etti.

