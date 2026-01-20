Nilüfer'de Kadın Dernekleri Kardeşlik Protokolü'nü İmzaladı

Nilüfer'de Kadın Dernekleri Kardeşlik Protokolü'nü İmzalandı

Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde bir araya gelen kadın dernekleri, dayanışmayı güçlendirmek, deneyim paylaşmak ve ortak projeler üretmek amacıyla hazırlanan Kardeşlik Protokolüne imza attı.

Toplantı ve Katılımcılar

Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir ile mahalle kadın derneklerinin başkanları ve temsilcileri katıldı. Toplantıda dernekler arasındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik adımlar ele alındı.

Açılış ve Paylaşımlar

Toplantının açılışında Nilüfer Belediyesi yetkilileri, 2025 yılı boyunca hayata geçirilmiş ve planlanan projeler, açılışlar ile faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ardından mahalle dernekleri, yıl boyunca yürüttükleri çalışmaları paylaşarak karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Bukle Erman'ın Mesajı

Bukle Erman, kadın örgütlenmesinin ve dayanışmasının önemine vurgu yaparak, "Kadınların bir arada duruşu ve dayanışması, Nilüfer’in en büyük güç kaynaklarından biri. İmzaladığımız bu kardeşlik protokolüyle, derneklerimizin birbirinden öğrenmesini ve omuz omuza vererek daha etkin projeler üretmesini hedefliyoruz. Birlikte düşünen, üreten ve paylaşan bir yapıyla çok daha güzel işlere imza atacağız" dedi.

Protokolün İçeriği ve Kararlar

Konuşmaların ardından dernek temsilcilerinin talepleri ve önerileri dinlendi; karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm yolları masaya yatırıldı. Toplantının sonunda kadın dernekleri arasında Kardeşlik Protokolü imzalandı. Protokole 5 farklı grupta yer alan toplam 16 kadın derneği katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında dernekler; ortak proje ve etkinlikler yürütme, bilgi ve deneyim paylaşımı, gönüllülük esasları ve karşılıklı iyi niyet çerçevesinde hareket etme kararı aldı. Bu adımın, ilçede kadın dayanışmasını ve yerel hizmetlerin etkinliğini artırması hedefleniyor.

